Un’auto ha preso fuoco questo pomeriggio, sabato 6 aprile, in peno centro a Gallarate. (foto di apertura dal gruppo facebook Gallarate è)

Galleria fotografica Auto prende fuoco in centro a Gallarate, distrutte due vetture 4 di 10

Un uomo che stava percorrendo con la sua utilitaria in via XX Settembre si è reso conto che dall’auto usciva del fumo. Ha subito accostato nel parcheggio a fianco della strada, ma a quel punto dalla macchina si sono sprigionate le fiamme. L’automobilista è riuscito a scendere mentre i passanti lanciavano l’allarme. Il fuoco ha però investito anche una delle macchine parcheggiate e il rogo ha distrutto danneggiato anche l’altra vettura. La colonna di fumo era visibile anche in lontananza.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare l’incendio mentre la Polizia Locale di Gallarate chiudeva la via centrale per permettere le operazioni di spegnimento. Via XX Settembre è stata riaperta una mezz’ora dopo ma il traffico, in tutto il centro, ha subito pesanti ripercussioni.