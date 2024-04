Calcio, Serie C: Pro Sesto – Pro Patria in diretta

Ultimi 90 minuti di campionato allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. Dopo la salvezza raggiunta nonostante la sconfitta casalinga di sabato scorso, i tigrotti della Pro Patria in trasferta proveranno a prendere all’ultimo respiro il treno per i playoff. Per agguantare il post-season tuttavia la vittoria potrebbe non bastare (servono la contemporanea sconfitta del Trento e la non vittoria della Virtus Verona), così come alla Pro Sesto i tre punti potrebbero essere insufficienti per evitare la retrocessione diretta in Serie D.

Fischio di inizio alle 16:30 di domenica 28 aprile.