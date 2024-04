Elmec 3D presenta il webinar “Post-processi 3D: tutto sulla levigatura chimica di AMT”

Elmec 3D, la business unit del gruppo Elmec che si occupa di manifattura additiva, promuove, insieme al partner AMT Technologies, il webinar Post-processi 3D: tutto sulla levigatura chimica di AMT. Il webinar, che si terrà domani 23 aprile dalle 14:30, è dedicato all’approfondimento del vapour smoothing, tecnologia di post-lavorazione per ottenere superfici sigillate e perfettamente levigate nei pezzi stampati in manifattura additiva.

I relatori del webinar saranno Riccardo Mura, Additive Manufacturing Application Engineer di Elmec 3D, referente tecnico di Elmec 3D per la tecnologia AMT Post-Pro, dei suoi materiali di stampa e dei relativi post-processi e Giorgio Ioannides, Global Head Sales di AMT Technologies, che in AMT supervisiona tutti gli aspetti delle vendite e degli sforzi di espansione del mercato dell’azienda, guidando il successo e l’innovazione nei mercati internazionali.

Il webinar è pensato per ampliare le conoscenze sulla stampa 3D e sulla tecnologia di vapour smoothing, post processo che trasforma le parti stampate in 3D esponendole a vapori di solvente, al fine di migliorarne la resistenza, l’estetica e l’impermeabilità. Inoltre, AMT Technologies ha di recente lanciato il nuovo modello di macchina per il post-processo 3D di vapour smoothing, la SFX, un sistema desktop che utilizza un agente green per ottenere parti lisciate, sigillate e più resistenti. Durante il webinar, verrà presentata una promo speciale sull’acquisto successivo della SFX, riservata esclusivamente ai partecipanti. La partecipazione al webinar è gratuita, tramite registrazione al seguente link.

ELMEC 3D

Elmec 3D è la Business Unit di Elmec Informatica che opera nel settore dell’Additive Manufacturing. È rivenditore di Soluzioni ‘chiavi in mano’ per la stampa 3D industriale: dalle stampanti per polimeri ed elastomeri, ai software di progettazione fino all’attività di design, redesign e formazione. È, inoltre, Service Provider di stampa 3D, dalla prototipazione rapida, alle piccole e medie produzioni in materie plastiche e metalli, curando ogni aspetto del progetto: tecnologia, materiali, design, ottimizzazione e operazioni di post processing