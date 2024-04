Festa Oltrepò, il Saronno ne fa 9. Il Verbano rischia grosso

È bastato lo 0-0 a Casteggio nell’anticipo di sabato in casa all’Oltrepò per festeggiare la promozione in Serie D. La società biancorossa festeggia così l’importante traguardo con due giornate di anticipo, grazie all’allungo decisivo delle ultime settimane che ha portato allo strappo, soprattutto su Magenta e Pavia.

Proprio il Magenta, in vista playoff, conferma il suo secondo posto superando 2-1 il Verbano. Rossoneri che invece sono ora penultimi con il grosso rischio di retrocessione diretta. Nelle zone alte non sbaglia l’Ardor Lazzate, che passa 3-2 a Vergiate, mentre la Solbiatese al “Chinetti” vince lo scontro d’alta classifica contro il Pavia. Tre punti per i piani alti anche per la Milanese che rifila un secco 5-1 alla Castanese, mentre la Calvairate regola 2-0 l’Accademia Pavese.

In una domenica senza pareggi l’Fbc Saronno esagera e vince 9-0 in casa del Vittuone già retrocesso, mentre la Caronnese supera di misura la Base 96 1-0.