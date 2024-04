Forte vento su Varese, alberi sulle automobili e per strada. Treni in tilt sulla linea Laveno – Milano

Un vento fortissimo ha colpito Varese e in particolare la zona del centro e fino al Ticino.

Una notte di lavoro intenso per i Vigili del Fuoco che all’alba di mercoledì 10 aprile contavano già quaranta di interventi effettuati su tutto il territorio.

Le richieste di intervento sono arrivate da diverse zone per lo più per piante cadute sulla strada con strade bloccate o traffico rallentato. Nel quartiere San Gallo di Varese è stata segnalata una pianta caduta su una automobile, mentre molti lettori hanno segnalato problemi in Largo Flaiano dove il vento ha divento le transenne del cantiere. Molti i bidoni della spazzatura per strada e altro materiale.

Piante cadute anche sulla Sp1 verso Gavirate, a Calcinate del Pesce, Morazzone (foto in galleria).

Interventi anche a Casalzuigno, Cardano al Campo, Sumirago (foto sopra, strada che scende da Menzago).

A Cazzago Brabbia si segnala un cavo elettrico caduto sulla carreggiata, tra il cimitero e il magazzino delle Poste Italiane. Gli operai sul posto per risolvere il problema.

Come segnalato sul sito di Trenord, il maltempo ha danneggiato l’infrastruttura ferroviaria causando la sospensione della circolazione tra le stazioni di VARESE-CASBENO e COCQUIO-TREVISAGO. I treni viaggiano con ritardi medi di 30 minuti, possibili variazioni di percorso e cancellazioni.

E’ in corso l’intervento dei tecnici della linea ferroviaria FerrovieNord. Da e per Milano si consiglia di utilizzare in alternativa i treni della direttrice MILANO -LAVENO MOMBELLO FS che viaggiano regolarmente.