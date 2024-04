Giovanissimi in gara nel Gran Premio Azzio, prima corsa del “Progetto Binda 2024”

Oltre 150 iscritti per la corsa di domenica 21 aprile: via alla 20a stagione da presidente di Renzo Oldani

Domenica 21 aprile va in scena il Gran Premio Azzio, gara di ciclismo dedicata ai più piccoli, ovvero alle categorie dei Giovanissimi. La corsa scatterà dalle ore 14 ed è una di quelle organizzato dalla Società Ciclistica Alfredo Binda (la prima del “Progetto Binda 2024”) insieme alla Pro Loco di Azzio.

In sella dunque ci saranno bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni suddivisi nelle diverse sottocategorie che compongono i Giovanissimi: già oltre 150 gli iscritti che pedaleranno su un circuito di 1.200 metri che si snoda nel cuore del paese della Valcuvia. In palio il Trofeo GNC e il Trofeo Defeplast, due realtà del territorio vicine allo sport locale.

Al termine delle corse, intorno alle 17, l’area feste di Azzio ospiterà le premiazioni; il “quartier generale” della manifestazione sarà anche dotato di un servizio di ristoro curato dalla Pro Loco, a disposizione di atleti, familiari e tifosi.

La corsa valcuviana ha anche un risvolto speciale: dà il via alla 20a stagione da presidente “bindiano” di Renzo Oldani: «L’emozione è sempre quella del primo giorno e iniziare il calendario annuale con una gara per Giovanissimi dà energia, vitalità e la speranza nel futuro che è riflessa negli occhi dei bambini che si cimentano nelle loro prime competizioni. Organizzare gare ciclistiche vuol dire promuovere lo sport, la disciplina, insegnare buone abitudini e valorizzare i paesi del nostro territorio. Il mio grazie va sempre ai soci della “Binda” che ci mettono grande passione, alle istituzioni e alle aziende che credono in noi».