Il 25 aprile ‘ridimensionato’ a Gallarate, “stupore e disapprovazione”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’Associazione Mazziniana Italiana – Sezione di Gallarate sulle celebrazioni “decurtate” del 25 aprile a Gallarate, con la commemorazione comunale limitata al cimitero e il corteo abolito (ma l’Anpi ha provveduto a organizzare altro corteo comunicato alle autorità di pubblica sicurezza)

I Mazziniani Gallaratesi apprendono con stupore e disapprovazione che nel 79° anniversario della Festa della Liberazione, il 25 Aprile prossimo venturo, l’Amministrazione Comunale voglia abolire, come momento ufficiale della celebrazione, il tradizionale corteo dal cimitero a Piazza Risorgimento, per l’omaggio al monumento ai caduti.

Ricordano come questa ulteriore “mutilazione” della Festa faccia seguito all’inopportuno spostamento, già nelle precedenti celebrazioni, della prolusione dell’oratore ufficiale e delle medesime autorità, nella piazzetta antistante al cimitero anziché in Largo Camussi, significativamente davanti al monumento della Resistenza.

Segnalano che un corteo, non ufficiale ma autorizzato, verrà organizzato da ANPI, ed invitano i rappresentanti dei partiti antifascisti e la cittadinanza tutta a partecipare. Ribadiscono come la Resistenza sia stato un fenomeno assolutamente trasversale alle forze politiche che coinvolse, nella nostra città come in tutto il Paese, monarchici e repubblicani, con socialisti e democratici cristiani accanto a comunisti, liberali ed esponenti del Partito d’Azione.

Auspicano che a distanza di 79 anni i valori democratici di libertà e di giustizia che ispirarono la Resistenza al Nazi-Fascismo possano finalmente e definitivamente essere un valore universale.

Affermano che nessuno, a maggior ragione se occupa cariche pubbliche, dovrebbe ignorare o tentare di ridimensionare la portata della vittoria di tali principi su regimi antidemocratici, liberticidi e sanguinari.

Sottolineano come la Costituzione fondata su valori antitetici al fascismo sia la pietra angolare sulla quale si poggia la nostra civile convivenza.

Associazione Mazziniana Italiana

Sezione di Gallarate

Il Presidente

Michele Rusca