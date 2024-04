Il gran finale di SolbiaTeatro è “Camere con Crimini”

Appuntamento sabato 20 aprile 2024 alle 21 al Centro Socio-Culturale di Via dei Patrioti

La stagione teatrale a Solbiate Olona si conclude con un colpo di scena: sabato 20 aprile 2024, alle 21, il Centro Socio-Culturale di Via dei Patrioti diventerà il palcoscenico del quarto e ultimo appuntamento della Rassegna SolbiaTeatro, presentata dall’associazione Fuori dalle Quinte con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

“Camere con Crimini” è il titolo della pièce che promette di incantare e intrattenere il pubblico. Scritta dalla penna di Sam Bobrick e Ron Clark, la commedia porta in scena una storia avvincente: tre atti, tre camere d’albergo e tre personaggi si intrecciano in un triangolo amoroso alquanto insolito che si dipana nell’arco di un anno.

Sul palco, vedremo Fabio Galbuseranin nei panni del marito Paolo, Paola Magister interpreta Arlena la moglie e Raffaele Casanova è Mitch, l’amante. La regia è di Michela Cromi.

La trama si sviluppa attorno a un marito, una moglie e un amante che si ritrovano intrappolati in un vortice di passioni e intenzioni criminali. Tra cambi di prospettiva e ruoli che si scambiano inaspettatamente si dipana l’intera trama.

I biglietti sono disponibili a un prezzo di 10€ per il biglietto intero e 5€ per il ridotto, con informazioni e prenotazioni che possono essere richieste via email a info@fuoridallequinte.it.