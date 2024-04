Il programma del 25 aprile a Castiglione Olona

Il 25 aprile 2024, la città di Castiglione Olona si prepara a commemorare il 79° anniversario della Liberazione d’Italia, un evento storico che segna la fine dell’occupazione nazista e il ritorno alla libertà. La giornata sarà segnata da una serie di eventi solenni e significativi per onorare coloro che hanno lottato per la libertà del paese durante la Seconda Guerra Mondiale.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 09:30 con il raduno dei partecipanti e delle associazioni davanti al Monumento dei Caduti situato in Via Conte Ludovico Castiglioni. Qui avrà luogo la deposizione di una corona d’alloro al monumento dedicato ai caduti di tutte le guerre, un gesto simbolico di ricordo e rispetto. Il Sindaco terrà un discorso in onore dei caduti, seguito da una commemorazione ufficiale organizzata dalla sezione locale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (A.N.P.I.) di Castiglione Olona. Un momento particolarmente toccante sarà la partecipazione di una delegazione di alunni dell’Istituto Comprensivo “Cardinal Branda Castiglioni”, che contribuirà a rafforzare il legame tra le nuove generazioni e la storia del loro paese.

Dopo la cerimonia ufficiale, i partecipanti si sposteranno al Sacrario dei Caduti del Cimitero, dove verrà reso omaggio alle vittime della lotta partigiana con una visita commemorativa.

A rendere ancora più solenne l’atmosfera ci penserà il Corpo Filarmonico “Santa Cecilia” di Castiglione Olona, che accompagnerà le varie fasi della giornata con la loro musica evocativa, sottolineando l’importanza del ricordo e della celebrazione attraverso la cultura. L’invito a partecipare è esteso a tutti i cittadini, sottolineando l’importanza della partecipazione comunitaria in questa giornata di memoria e riflessione. La presenza di ogni singolo individuo è un tributo alla libertà riconquistata e un impegno collettivo a non dimenticare le lezioni del passato.