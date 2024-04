Ivan De Sensi si candida sindaco a Grantola

Ivan De Sensi, consigliere di minoranza uscente, annuncia la propria candidatura a sindaco del Comune di Grantola, guidando la lista “Progetto Grantola. Scriviamo insieme il futuro del nostro paese”.

«“Scriviamo insieme” perché, come rappresentato nel simbolo della lista (vedi qui), è la matita dell’elettore a giocare un ruolo fondamentale nella scelta del futuro di Grantola» spiega il consigliere, uno dei componenti più longevi del gruppo comunale di protezione civile, laureato in giurisprudenza e con alle spalle 18 anni di servizio come agente di polizia locale.

La lista con cui si presenterà «si è completata dopo un lungo lavoro di ricerca e di condivisione» e include alcuni membri che già facevano parte della lista con cui De Sensi si era presentato alle elezioni del 2019. «Tra questi – racconta il candidato sindaco – ci saranno il consigliere di minoranza Simone Pelucco, Marzia Giroldi e Cristina Ferrini. A loro si aggiunge un uomo di esperienza quale Sergio Ghiringhelli, altro consigliere di minoranza uscente e attuale consigliere provinciale. Oltre ad essi ci saranno altri elementi di spessore, in gran parte provenienti dal mondo dell’associazionismo. Tutte persone del territorio. Tutte persone legate al proprio paese».

De Sensi traccia un bilancio dei cinque anni vissuti in minoranza: «Abbiamo lavorato sempre con impegno, portando all’attenzione del consiglio comunale quelle che sono le nostre priorità». Tra queste, la situazione di potenziale pericolo costituita dalla S.P. 43, che taglia in due il paese, e che nel recente passato è stata oggetto di una raccolta firme lanciata dai consiglieri di minoranza ma che «con nostro grande disappunto – dice De Sensi -, non si è rivelata una problematica condivisa dall’attuale maggioranza. Questo sarà di certo uno dei punti cardine del nostro programma elettorale».

«Se penso a questi 5 anni trascorsi tra le fila della minoranza, penso al contributo attivo che abbiamo apportato – conclude De Sensi –. Il posizionamento dei defibrillatori nei luoghi pubblici di maggior affluenza, la registrazione dei consigli comunali fruibile sul sito istituzionale, il regolamento per il benessere degli animali, l’intitolazione della passeggiata sulla sponda destra del torrente Grantorella al M° Quirino Besati: risultati che tengono vivo lo spirito che mi spinge, dopo cinque anni, a rimettermi in gioco, pronto a fare di più per Grantola e per i grantolesi».