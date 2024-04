La VON stoppa la seconda in classifica e continua a sperare nei playoff

Vittoria importante per la Varese Olona Nuoto impegnata nel campionato di Serie C maschile di pallanuoto. La formazione di coach Daniele Osigliani vince in trasferta contro Dalmine (7-9) al termine di una partita avvincente e dai mille volti e continua a coltivare la speranza di accedere ai playoff per la Serie B.

Decisivo, nella vasca di Monza, il parziale del terzo periodo quando i bianco-rosso-blu hanno messo a segno uno 0-5 (tre reti per Oleotti) che ha permesso di ribaltare il risultato e l’inerzia della partita, fino a quel momento favorevoli all’Onda Blu.

«Vittoria importante e di gruppo, che dà morale e speranza di lottare fino all’ultimo per i play-off – è il commento di Osigliani – Sono molto soddisfatto per la prestazione dei ragazzi contro una squadra molto preparata, allenata bene e organizzata. Siamo stati sotto per i primi due tempi, ma poi abbiamo rialzato la testa passando in vantaggio e disputando una prova maiuscola dal primo all’ultimo atleta».

QUI BUSTO – Prosegue intanto la corsa di testa della Pallanuoto Busto che ha segnato ben 17 reti nel turno che la vedeva impegnata a Milano contro la Bocconi. 10-17 il risultato finale per la capolista che approfitta proprio del KO dell’Onda Blu con Varese per allungare in testa alla classifica.

Nel prossimo turno la VON ospiterà la RN Orobica (sabato 11, ore 19,30) alla “Fabiano” di Varese; scontro al vertice invece per Busto che attende proprio Dalmine tra le mura amiche della “Manara”.

Onda Blu Dalmine – Varese Olona Nuoto 7-9

(2-2; 3-1; 0-5; 2-1) VON: Brisca, Drammis (C), Sonzini, Belli 1, Fioravazzi, T. Sciocco 1, De Michele 1, Zanoni, Parma, Oleotti 3, M. Sciocco, Cardinale 3, Pandolfo, All. Osigliani.

CLASSIFICA (dopo 14 giornate): BUSTO 39; Onda Blu 34; VON 29; Can Milano 26; Bocconi 24; Orobica 19; Arese 18; Como 12; Milano2 6; Pavia 0.