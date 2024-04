Marnate in festa, 100 anni per la Scuola Materna S. Luigi

Una giornata di festa che ha riunito la comunità marnatese.

Domenica 21 aprile si è tagliato un traguardo speciale per la scuola dell’infanzia Parrocchiale San Luigi: i primi cento anni dalla sua fondazione.

Un po’ tutti in paese sono passati da lì, frequentando l’asilo o almeno andando a prendere all’uscita uno dei piccoli alunni che, anno dopo anno, hanno varcato la cancellata.

La struttura nel tempo è cambiata, si è ampliata – grazie all’impegno del compianto don Angelo Ceriani – e riempita di colore e, proprio negli ultimi anni, è stata caratterizzata anche da iniziative volte al coinvolgimento degli ex alunni nei lavori di ristrutturazione.

Un luogo che ha mostrato anche il forte legame instauratosi con le insegnanti, ad esempio con quanto realizzato per il pensionamento di una storica maestra, Luciana Colombo.

Oggi dunque i festeggiamenti, che hanno inorgoglito il personale docente e fatto sorridere tutti i marnatesi presenti.

«100 anni meravigliosi, quelli della Scuola dell’Infanzia parrocchiale; come meravigliosa è stata la festa di oggi per celebrarli. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato sodo e a tutti coloro che hanno partecipato» ha commentato don Alberto Dell’Acqua a margine dell’evento.

Anche il sindaco Elisabetta Galli ha evidenziato il ruolo della scuola per la comunità: «Oggi una bellissima festa alla presenza delle maestre e delle suore che si sono succedute negli anni, di don Franco che ha ristrutturato gli ambienti e della signora Luigia, delle attuali direttrice e segretaria con don Alberto, abbiamo trascorso una giornata bellissima».

«Alla nostra scuola io sono particolarmente legata poiché mio nonno Augusto era tra i soci fondatori, mio zio Gianmario membro del consiglio di amministrazione come me nel periodo predente alla mia carica di sindaco, ed il mio papà Franco è stato per decenni il tecnico a disposizione per ogni intervento. Cento anni e non sentirli, perché nella scuola materna c’è sempre il rinnovato sorriso dei bimbi che si affacciano alla vita e contribuisco a rendere piena di gioia e di speranza l’intera comunità. Grazie a chi contribuisce al funzionamento della scuola con attenzione e cura dei nostri piccoli».

Difficile contenere la gioia della coordinatrice, Simona Spillare, che ha ringraziato tutti: «È stata una festa sentita, coinvolgente che ha visto a confronto generazioni diverse, unite dal desiderio di conoscersi e raccontarsi. La buona riuscita è stato il frutto della sinergia tra le varie realtà del territorio, che sono state capaci di collaborare favorendo un clima positivo proprio di una comunità viva. Un grazie sincero a tutti i partecipanti e a coloro che hanno lavorato con tanto impegno».

Di questa festa resterà traccia anche in futuro: sono state infatti piantate nel parco Mulino piantine di corniolo, una per ciascuna sezione, che cresceranno e rimarranno a futura memoria come simbolo del centenario.