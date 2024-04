Per la bocciofila bederese mitigata la sindrome da trasferta

Sembrava proprio che la Bocciofila Bederese, nel campionato di promozione di terza categoria, fosse preda di una patologia incurabile, costituita dal mal di trasferta: quattro viaggi lontani dai campi casalinghi e altrettante sconfitte, tanto che al quinto

consecutivo – complimenti per i compilatori del calendario – erano sparute le aspettative di un risultato positivo.

Invece i campi di Daverio si sono mostrati generosi verso i lacustri che sono riusciti a muovere la classifica: non una vittoria, bensì un minuscolo ricostituente rappresentato da un pareggio, maturato già nel primo tempo con l’impatto sia nell’individuale sia nella terna, malgrado la necessità di sostituire uno dei titolari – Antonio Todeschini – con l’arrembante Maria Grazia Distefano, che si dimostrava perfettamente a suo agio tanto da contribuire in modo decisivo alla conquista del secondo set.

Ma non si fermava qui, schierata con Cozzi nella prima coppia, si esibiva in pregiati accosti e ben coadiuvata dal preciso e attento bocciatore, portava a termine il successo in entrambi i set.

L’altra coppia, che aveva visto la necessità di un’altra sostituzione, per una lieve indisposizione di Giuseppe Anelli, non era altrettanto felice consentendo ai locali di ricambiare la pariglia e di impattare la contesa.

La classifica è dominata dalla Malnatese che guida con un netto vantaggio, tuttavia non bisogna sottovalutare Valle Olona che, pur distaccata di otto punti, ha due incontri in meno, fra cui lo scontro diretto.

Nel Campionato di serie A, la tredicesima giornata ha confermato il dominio incontrastato dei veronesi di Vigasio che hanno ulteriormente preso il largo scavando ormai un fossato molto profondo fra loro e le più immediate inseguitrici, i romani di Flaminio e i perugini di Montegrillo: sono ben nove i punti di vantaggio e a cinque giornate dal termine appare veramente incolmabile.

Diventa, invece, sempre più drammatica la posizione di Possaccio, relegata al penultimo posto, ma soprattutto ulteriormente distanziata dalle squadre che la sopravanzano: sono sette i punti di distacco e pur avendo a disposizione alcuni scontri diretti, le speranze si stanno affievolendo, perché occorrerà vincere almeno quattro incontri per avere, non la certezza ma la speranza che le congiunture degli astri siano tali da permettere il ricupero della salvezza. Certo è abbastanza strano che una compagine che lo scorso anno è arrivata a disputare i playoff ora si trovi impantanata nelle posizioni di coda: l’ossatura della compagine è quasi la medesima, pur avendo perso Regazzoni e Paone, che comunque mancò per parecchie partite anche nel campionato precedente.

Sarà certamente decisiva la fine settimana 11 e 12 maggio, nella quale i verbanesi dovranno affrontare in casa Mosciano e Mister Energy: solo un successo nei due incontri potrebbe ridurre il gap e ridare forza alle residue speranze.

Roberto Bramani Araldi

PILLOLE DI BOCCE

27 aprile – Campionato Italiano a squadre – tredicesima giornata

Santa Chiara (NA) – Sant’Angelo Montegrillo (PG) 4-4

Mister Energy (SA) – Vigasio (VR) 3-5

Kennedy (NA) – Caccialanza (MI) 4-4

Mosciano (TE) – Giorgione3Villese (TV) 4-4

Flaminio (Roma) – Possaccio (VCO) 6-2

CLASSIFICA

VIGASIO (VR) 33 – SANT’ANGELO MONTEGRILLO (PG), FLAMINIO (Roma) 24 – CACCIALANZA (MI), GIORGIONE3VILLESE (TV) 21 – MOSCIANO (TE) 16 – KENNEDY (NA), SANTA CHIARA (NA) 15 – POSSACCIO (VCO) 8 – MISTER ENERGY (SA) 6.

27 aprile – campionato promozione 2°a categoria, girone 1 – settima giornata

Baraggese – Monvallese 7-1

Renese – Casciago 2-6

CLASSIFICA

Baraggese, Casciago*, Monvallese 10 – Renese 7 – Possaccio* 3

*una partita in meno

27 aprile – campionato promozione 3°a categoria, girone 1 – settima giornata

Stella – Bederese 4-4

Ternatese – Bottinelli Vergiatese 4-4

Valle Olona – Malnatese non pervenuto

CLASSIFICA

Malnatese* 16 – Bottinelli Vergiatese 10 – Valle Olona**, Ternatese* 8 – Stella 5 – Bederese 4

*una partita in meno

29 aprile – Basso Verbano – inizio regionale individuale serale ABCD

29 aprile – San Cassano – inizio campionati provinciali terna categorie A,B,C serali

03 maggio – Cuvio – finale regionale individuale serale ABCD