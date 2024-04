Schianto a Vrese sulla sp1, traffico in tilt e feriti

Lissago illuminata dai lampeggianti nella tarda serata di domenica per un incidente stradale che ha causato grossi disagi alla circolazione oltre a tre feriti soccorsi dai mezzi della croce rossa italiana e dei vigili del fuoco accorsi sul posto.

L’incidente nel rione varesino fra Schiranna e Calcinate del Pesce è avvenuto lungo la strada provinciale 1 nel tratto che precede il Volo a Vela, dove la strada è un lungo rettilineo inframmezzato da una curva.

In quel punto, in particolare all’intersezione della via Agnello Francesco con la lacuale si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti due veicoli con tre persone ferite.

Si tratta di due anziani, una donna di 79 anni e un uomo di 82 e di un ragazzo di 22 anni.

I mezzi di soccorso sono arrivati sul posto intorno alle 22, appunto all’altezza dell’intersezione della strada secondaria con la principale, di fatto in faccia al benzinaio. Sul posto sono intervenuti per regolare la viabilità anche i vigili del fuoco del comando di Varese.

Il traffico è rimaso fortemente congestionato. Le condizioni dei feriti non sono gravi.