Serie C, le ragazze di Ceriano vincono ancora. E domenica tocca alla B2 maschile

Una vittoria importante che mette in ghiaccio almeno il secondo posto nel primo raggruppamento della fase regionale a gironi del Campionato di Serie C 2024.

Quello appena trascorso è stato un 25 aprile col sorriso per le ragazze del Club Tennis Ceriano che sui campi di casa hanno superato per 3-1 il TC Lombardo, grazie ai successi firmati da Maria Aurelia Scotti e Ilaria Pennati, prima nei rispettivi incontri di singolare e poi in coppia nel doppio decisivo. Si tratta della terza vittoria consecutiva per la formazione brianzola che attualmente si trova in testa al girone con 6 punti. Nemmeno il tempo di festeggiare, che domenica 28 aprile si torna in campo per l’ultima giornata con le ragazze che saranno chiamate all’impegno in trasferta a Monza contro il Villa Reale Tennis. Se la qualificazione alla fase successiva non è in discussione, la sfida è comunque importante perché assicurerebbe alla squadra capitanata da Silverio Basilico il primo posto nel raggruppamento.

Sempre domenica 28 aprile inizierà l’avventura dei ragazzi in Serie B2: la formazione maschile del CTC farà il suo esordio nel girone 5 in casa contro i bergamaschi del TC Città dei Mille. Chiusa nel frattempo la prima fase regionale dei campionati giovanili: le formazioni maschili Under 14 (selezione A) e Under 16 hanno conquistato il pass per il tabellone a eliminazione diretta. La stagione del Club Tennis Ceriano entra nel vivo.