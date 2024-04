Si è spento Francesco Santagostino

Un uomo di cultura, grande lavoratore ma soprattutto innamorato della sua famiglia. Si è spento a 92 anni Francesco Santagostino, padre del Sindaco Luca Santagostino. Amato e ben voluto da tutta la comunità di Laveno Mombello vede il suo nome legato alla città e al rilancio delle Ceramiche di Laveno, quando ancora giovane da Milano cominciò a frequentare il comune in riva al Lago Maggiore per lavoro e dove conobbe la sua amatissima moglie Maria Antonietta Andreoni. (Nella foto con la moglie)

Uomo di grandi valori era un punto di riferimento per la sua famiglia e non solo, appassionato di Dante Alighieri e della musica classica, ha lavorato fino oltre l’età della pensione per poi dedicarsi completamente alla sua numerosa famiglia composta da cinque figli e dodici nipoti, dopo la scomparsa della moglie oltre vent’anni fa.

Il funerale si svolgerà lunedì 29 aprile alle ore 15:00 presso la Chiesa di Santa Maria in Cà Deserta (Cimitero di Laveno).

La redazione di VareseNews si unisce al dolore della famiglia.