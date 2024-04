Soccorso a Beata Giuliana a Busto, i vigili del fuoco entrano in casa usando la scala esterna

Intervento di soccorso in abitazione, sabato sul far della sera, nel quartiere di Beata Giuliana a Busto Arsizio: una donna non rispondeva al telefono e al citofono, sono stati chiamati i vigili del fuoco, arrivati anche con l’autoscala.

Gli operatori sono saliti al quinto piano dall’esterno, mediante la scala, e hanno potuto portare a terra la donna, che secondo le prime informazioni era cosciente.

Sul posto anche la Polizia di Stato (foto inviate da un lettore).