Tra l’Amca Elevatori Varese e la Serie A ci sono Porto Torres e Lazio

Non c’è la temuta Padova, ma il cammino sarà ugualmente arduo: l‘Handicap Sport Varese ha conosciuto oggi (martedì 9 aprile) quello che sarà il proprio cammino nei playoff per la promozione nella Serie A del basket in carrozzina. I biancorossi, che hanno appena completato il “percorso netto” in regular season regolando Torino, dovranno per prima cosa affrontare i sardi di Porto Torres come decretato dal sorteggio svoltosi a Roma nella sede della Fipic.

L’Asinara è dunque la prima avversaria di Roncari e compagni: Varese giocherà la prima partita in Sardegna (sabato 20 aprile) e il ritorno in casa (sabato 27). In virtù del piazzamento della prima fase, anche l’eventuale spareggio sarà sul campo del PalaCusInsubria domenica 28 aprile: una situazione che la squadra allenata da Pedron e Marinello dovrà sfruttare al meglio. Porto Torres non dovrebbe essere un ostacolo difficile per l’Amca visto che nella prima fase ha perso tre volte.

Sull’altro lato del tabellone invece, ci sono il Team Salento Lecce e i romani della S. S. Lazio: sulla carta la formazione capitolina ha i favori del pronostico in questa semifinale. E in un’eventuale finale-promozione contro l’Amca, per ragioni di sorteggio, la prima partita si disputerà a Varese mentre Gara2 e Gara3 nella Capitale. Il bello e il brutto dell’urna.

Sull’altra “griglia” playoff ci sarà invece la favorita Millennium Padova che è, con Varese e Lazio, una delle tre squadre imbattute nella prima fase. I veneti se la vedranno con I Bradipi Bologna (provenienti dal girone con Varese: squadra in crescita) mentre l’altro posto in finale sarà conteso tra Nordest Castelvecchio e gli altri romani della Giovani & Tenaci.

«Poteva andare meglio ma anche peggio – è il commento razionale di Carlo Marinello, presidente dell’HS Varese – È stato importante evitare il confronto con Padova, che ha una squadra già attrezzata per la serie A. Un peccato invece, se supererermo il primo turno, dover disputare la eventuale “bella” in trasferta a Roma, ma avevamo il 50% di probabilità e il sorteggio non ci è stato amico. Ora però concentriamoci sulla prima sfida con Asinara, da vincere ad ogni costo».