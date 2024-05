A Casciago apre La Tana dei curiosi per i bambini

Alla Schola di Casciago apre la Tana dei curiosi, uno spazio dedicato ai bambini e alle loro scoperte. La festa di inaugurazione è in programma per il pomeriggio di domenica 5 maggio dalle ore 16.

Sarà un’occasione per conoscere le educatrici e sperimentare le aree di gioco allestite all’interno della struttura e nel grande giardino affacciato sul Lago di Varese e che ospiteranno le attività della Tana dei curiosi rivolte alle famiglie già da questo mese di maggio.

Come ad esempio i laboratori per tutti, adulti e bambini , ispirati a Munari e al Reggio Children. Oppure le mini mattine di gioco, il campo estivo in natura dai 3 ai 9 anni, e la proposta educativa in partenza a settembre per bambini dai 12 mesi in su.

La Tana dei curiosi è in via Maroni 13, a Casciago.