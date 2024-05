A Oggiona con Santo Stefano è attivo il distributore di sacchi per la raccolta differenziata

Presso il Comune di Oggiona con Santo Stefano è attivo il Distributore di Sacchi della raccolta differenziata. A partire da mercoledì 29 maggio, i residenti di Oggiona con Santo Stefano potranno usufruire del distributore automatico situato in via Bonacalza 146 all’ingresso del Comune, per il ritiro dei sacchetti dedicati alla raccolta differenziata. Il distributore è facilmente accessibile e operativo 24 ore su 24, garantendo massima comodità per tutti gli utenti.

Come Funziona

Per prelevare i sacchetti, i cittadini dovranno presentare la propria Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta Regionale dei Servizi (CRS) dell’intestatario TARI. Il sistema è completamente automatizzato e non accetta denaro.

Tipologie di Sacchetti Disponibili

Plastica: sacco giallo – rotolo da 10 pezzi

Umido: sacco da 10 litri – rotolo da 25 pezzi

Pannolini: sacco arancione – rotolo da 10 pezzi

Indumenti: sacco verde – rotolo da 10 pezzi

Extra RUR: sacco rosso – rotolo da 5 sacchi da 110 litri

Extra Umido: sacco in carta – mazza da 3 sacchi da 20 litri

Impegno per l’Ambiente

L’installazione del distributore Coinger è un esempio concreto dell’impegno del Comune di Oggiona con Santo Stefano per promuovere pratiche sostenibili e responsabili. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente alla raccolta differenziata, contribuendo così alla tutela dell’ambiente e alla qualità della vita nella nostra comunità.

Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale di Coinger o contattate il numero verde 800 35 95 95 per assistenza.