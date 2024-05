Anche Openjobmetis protagonista all’Assemblea Generale AIOP 2024

Dal 6 all’8 giugno Openjobmetis – prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa italiana – parteciperà per il secondo anno consecutivo all’Assemblea Generale Ospedalità Privata Aiop 2024, in programma a Roma, con uno stand espositivo del proprio hub Nurses – International Recruitment e della propria Divisione Sanità.

Nurses – International Recruitment è un hub ideato da Openjobmetis con l’obiettivo di ricercare e selezionare professionisti in tutto il mondo – in particolare infermieri – che vogliono venire a lavorare in Italia per dare una svolta alla propria carriera e, al tempo stesso, per sopperire alla carenza di queste figure professionali nel nostro Paese. Attraverso questo progetto, l’Agenzia ha stretto significative collaborazioni con enti e ambasciate internazionali per offrire opportunità di lavoro agli infermieri provenienti da Paesi extra UE, come Tunisia, Brasile, Perù, Uruguay, Paraguay e Repubblica Dominicana.

Per Openjbmetis sarà l’occasione per presentare, oltre a quelli per infermieri, i nuovi corsi per ASA (Ausiliari Socio-Assistenziali) e OSS (Operatori Socio-Sanitari). Oggi, per diventare ASA occorre accedere a un percorso di circa 600 ore, della durata di 5 mesi. Per diventare OSS, invece, è necessario frequentare un corso di 1.000 ore della durata di un anno, e alla formazione deve seguire una fase di tirocinio. Al momento sono attivi con contratto in somministrazione oltre 600 lavoratori di cui il 20% con un contratto a tempo indeterminato che agevola la richiesta del permesso di soggiorno.

Con alle spalle oltre 20 anni di esperienza, la Divisione Sanità di Openjobmetis è in grado di reclutare operatori competenti e ben formati per rispondere alle necessità di personale delle diverse strutture mediche italiane. Inoltre, grazie alla recente acquisizione dell’Agenzia per il Lavoro JOB – Just On Business, questa realtà si è ulteriormente rafforzata diventando ancora più verticale all’interno del settore sanitario.

«Quest’anno, grazie all’unione con JOB – Just On Business che presentava già una propria Divisione Sanità, Openjobmetis ha ottimizzato le proprie risorse ed esteso l’opportunità di partecipare al progetto di International Recruitment anche ad altre nazionalità, come quella indiana» ha dichiarato Danilo Arcaini, Responsabile Divisione Sanità.