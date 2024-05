Botte e feriti nella notte a Gallarate e Legnano

Notte movimentata, con feriti, a Gallarate e Legnano. Il primo fatto in ordine di tempo si è consumato in un’abitazione a Legnano in piazza Raoul Achilli dov’è scoppiata due tra due persone. Si tratta di due uomini, uno di 37 e un secondo di 60, soccorsi dai carabinieri e da due ambulanze e trasportati in ospedale in codice verde. Fatto avvenuto da poco passata l’una.

Il secondo episodio da segnalare è avvenuto alcune ore dopo a Gallarate in viale Milano dopo una persona è rimasta ferita poco prima delle 4 sembra nel corso di una colluttazione con altri soggetti. Sul fatto indagano i carabinieri. L’uomo rimasto ferito, 24 anni, trasportato in codice verde in ospedale.