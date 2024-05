Da 0-3 a 3-3: la Castellanzese ci mette il cuore. Ai playout sarà derby con il Legnano

La Castellanzese con grinta ed orgoglio rimonta il Brusaporto e pareggia 3-3. Risultato purtroppo inutile ai fini della classifica, poiché la Castellanzese parteciperà ai playout per evitare la retrocessione in Eccellenza. E i neroverdi affronteranno lo spareggio in gara secca in casa del lanciatissimo Legnano, costretto a Verano Brianza per l’indisponbilità del “Mari” causa palio. Il derby tra neroverdi e lilla sarà l’unico playout del Girone B, perché la Real Calepina ha battuto il Ponte San Pietro e ha condannato il Crema alla retrocessione diretta, insieme alla Tritium e alla stessa formazione bergamasca.

Il primo tempo si conclude in tragedia per la Castellanzese con un punteggio di 3-0 in favore del Brusaporto. Per i gialloblù le reti sono state segnate da Cellerino, Longo e Castelli e sono tutte concentrate nei primi 26 minuti. La reazione neroverde arriva nella ripresa con le reti di Colombo, Serra e Compagnoni. È dallo spirito con il quale la squadra di mister Fiorenzo Roncari è scesa in campo nella ripresa che i neroverdi dovranno ripartire in vista dello spareggio di settimana prossima.

Calcio d’inizio

La Castellanzese inizia con un 3-4-1-2. In porta c’è Spada. Il terzetto difensivo è composto da Sassaro, Compagnoni e Bernardi. La linea a 4 di centrocampo è formata da Pandini, Arrigoni, Areco e Reggiori. Sulla trequarti c’è Boccadamo a sostegno di Chessa e Bigotto.

Il Brusaporto risponde con un 3-4-3. Tra i pali spazio a Passeri. Il trio di difesa è formato da Baggi, Messina e Cellerino. Sulle fasce agiscono Micheli e Seck, mentre in mediana tocca a Selvatico e Valenti. Il tridente avanzato è composto da Sciaudone, Longo e Castelli.

Arbitra l’incontro Ciro Aldi di Lanciano assistito dai signori De Tommaso e Salviato.

Primo tempo

La partita inizia in salita per la Castellanzese perché al 6’ minuto il Brusaporto si porta subito in vantaggio. A realizzare la rete del momentaneo 1-0 è stato Cellerino, il quale ha sfruttato un pallone proveniente dalla fascia destra e ha insaccato la sfera a porta vuota. Al quarto d’ora i gialloblù trovano anche il gol del raddoppio con Longo che è il più lesto di tutti ad insaccare il pallone dopo averlo raccolto a seguito di una carambola nell’area piccola. Intorno alla mezz’ora arriva anche il tris degli ospiti. Castelli è riuscito a trafiggere Spada con un tiro dai trenta metri che si è insaccato nell’angolino. Nel finale di primo tempo la Castellanzese prova ad impensierire, senza riuscirci, il portiere ospite, Passeri, con delle conclusioni di Chessa e Boccadamo. Dopo l’unico minuto di recupero concesso le squadre vanno a riposo con il Brusaporto avanti 3-0.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa la Castellanzese prova a scuotersi con una conclusione defilata di Compagnoni. Al neroverde risponde Sciaudone che con una conclusione pericolosa sfiora il quarto sigillo. Il gol della speranza per la Castellanzese lo segna il subentrato Colombo, che trova un diagonale vincente con il quale trafigge Passeri. Il gol del 2-3 lo trova un altro subentrato, Mathias Serra, al primo gol in Serie D, e anche lui trova un perfetto colpo da biliardo. I neroverdi provano anche a cercare il pareggio con Chessa che si vede respingere in angolo un tiro a botta sicura da parte della difesa ospite. Al 39’ Compagnoni svetta più in alto di tutti e raccoglie il cross dalla bandierina di Mario Chessa e insacca il gol del 3-3. Nei cinque minuti di recupero assegnati, la squadra neroverde sfiora anche il clamoroso ribaltone, prima con Marmo e poi con Chessa, ma gli ultimi tentativi non vanno a buon fine e così al “Provasi” finisce 3-3.