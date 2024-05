Enrico Berlinguer torna a Varese in una mostra in sala Veratti

Dopo la fortunata serata di apertura che ha visto l’onorevole Pietro Folena confrontarsi con un folto pubblico sulla questione morale fra passato e presente, è ora al via la seconda iniziativa programmata dal comitato varesino Ricordo Berlinguer, in occasione del 40esimo anniversario della sua scomparsa, avvenuta l’11 giugno 1984.

L’appuntamento è fissato per sabato 25 Maggio alle 10 in Sala Veratti a Varese, con l’inaugurazione della mostra dedicata alla figura di Enrico Berlinguer. All’inaugurazione sarà presente Ugo Sposetti, presidente dell’associazione nazionale Enrico Berlinguer.

«Protagonista della storia politica del Novecento, Enrico Berlinguer fu un leader di ineguagliata levatura morale e politica, amato dagli elettori e rispettato e stimato dagli avversari – spiegano i promotori – Riproporne oggi il discorso politico anche attraverso le immagini e i video di archivio, vuole essere un modo per diffonderne l’eredità politica e culturale anche fra i più giovani, che non hanno vissuto la fortunata stagione politica».

LA MOSTRA: TRA MANIFESTI, VIDEO, DOCUMENTI ANCORA ATTUALI

Attraverso le tre sezioni principali – manifesti, materiale bibliografico e audiovisivo – la mostra propone un viaggio nella memoria storica del PCI tra il 1972 e il 1984 anni in cui fu Segretario Enrico Berlinguer.

Il percorso espositivo si apre con una ricca selezione dei manifesti storici del partito, ideati in occasione delle battaglie civili più note, come quella per il referendum sul divorzio nel 1974, in occasione delle ricorrenze e delle festività laiche, come 25 Aprile e 1° Maggio, oppure creati per la conquista di nuovi iscritti al partito, in occasione di fatti rilevanti su scala nazionale e internazionale oppure di iniziative e battaglie sul lavoro.

In tal senso colpisce la forte attualità di molte campagne lanciate dal PCI della segreteria Berlinguer, fra cui quelle sul lavoro con slogan che potrebbero risuonare anche oggi: “Orario pesante, salario leggero” o ancora “Tassate i profitti, non i salari”. Degno di nota anche il manifesto ideato dopo il terremoto dell’Irpinia, per denunciare inefficienze e responsabilità dei governanti, da cui partì la riflessione di Berlinguer sulla “questione morale”. Tristemente attuali, inoltre, anche le grafiche e gli slogan che ricordano le stragi di civili in Palestina e la corsa al riarmo e la minaccia nucleare.

Il percorso attraverso i manifesti politici dell’epoca ricostruisce la sempre difficile strada per la conquista dei diritti, l’arduo percorso di modernizzazione del nostro paese, le lotte, lastricate anche di morti, per una vita civile e sociale, nazionale e internazionale, più equa e giusta. E questa narrazione è resa estremamente suggestiva grazie alla forza di sintesi del connubio di immagini e slogan.

Ad arricchire il percorso fra i manifesti politici dell’epoca saranno una sezione bibliografica e una audiovisiva. Nelle teche della sala sarà infatti esposta una selezione dei volumi storici che hanno costituito la pietra miliare del pensiero del partito, fino al momento della segreteria Berlinguer.

Fra questi i testi “sacri” di Bordiga e Gramsci, Togliatti e Terracini, Longo e i resoconti dei

congressi segneranno una sorta di percorso ideale e radicale che accompagna alla sezione dedicata agli scritti e ai discorsi di Berlinguer. Interessante e preziosa la teca dedicata agli scritti sulla sezione varesina del PCI, fra cui spiccano i testi dedicati a Gianni Rodari e all’esperimento di educazione laica al Villaggio Cagnola della Rasa.

UN VOLUME INEDITO: IL SUO DISCORSO DI VARESE NEL 1981

Fra i testi sarà esposto anche il recente volume “1981. Berlinguer a Varese. Discorso e

testimonianze”, pubblicato a cura del comitato varesino “Ricordo Berlinguer” che riporta il discorso tenuto da Berlinguer in occasione della sua visita a Varese, finora inedito e recuperato per l’occasione. Il volume sarà disponibile, a offerta libera, durante la mostra e i prossimi incontri organizzati dal Comitato.

LA MOSTRA IN SALA VERATTI, LE INFO

La mostra, a ingresso gratuito, verrà esposta in sala Veratti, in via Veratti 20 a Varese.

Sarà aperta al pubblico da sabato 25 Maggio a Domenica 2 Giugno con i seguenti orari: sabato 10-12 / 16-20; domenica 10-12; lunedì-venerdì 16-20.

Per gruppi e scuole è possibile un’apertura in altri orari su richiesta e appuntamento.