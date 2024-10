Berlinguer a Varese nelle sale e con Glocal Doc

Enrico Berlinguer ha lasciato un segno forte nella politica e non solo. Varese, a 40 anni dalla sua scomparsa, ha voluto onorare la storia del segretario del PCI con una serie di iniziative del comitato Ricordo Berlinguer che sono iniziate a maggio e proseguiranno anche nelle prossime settimane. Un interesse che è stato raccolto anche dal grande cinema con il film di Andrea Segre in uscita tra pochi giorni. Berlinguer – La Grande Ambizione vede l’attore Elio Germano nel ruolo del protagonista.

Di seguito tutte le occasioni per conoscere, partecipare, riflettere su quella stagione politica.

BERLINGUER A GLOCAL

Il nostro giornale, insieme a tanti altri soggetti legati al mondo del cinema, ha organizzato la seconda edizione di Glocal Doc, un festival dedicato al documentario. Mercoledì 6 novembre al MIV – Multisala Impero di Varese, verrà proiettato un docufilm.

Prima della fine – Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer

La morte di Enrico Berlinguer raccontata come un thriller in un documentario incalzante. In meno di settantacinque minuti Samuele Rossi ricostruisce gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, dall’ultimo infausto comizio a Padova del 7 giugno 1984 fino al decesso, avvenuto l’11 giugno, per concludere con l’imponente funerale che il 13 giugno attirò a Roma due milioni di persone. Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer usa unicamente materiali di repertorio di quei giorni a partire proprio dalla registrazione del comizio di Padova realizzata casualmente dall’operatore incaricato della proiezione di maxischermo.

Il regista Samuele Rossi sarà presente alla proiezione. Ingresso gratuito. Prenota gratuitamente il tuo posto.

BERLINGUER – LA GRANDE AMBIZIONE CON “RICORDO BERLINGUER”

Il comitato varesino “Ricordo Berlinguer” ha organizzato una serata speciale il 31 ottobre 2024 presso il Cinema Nuovo di Varese, in viale dei Mille 39, per commemorare il quarantennale della scomparsa di Enrico Berlinguer, uno dei leader più influenti nella storia del Partito Comunista Italiano (PCI). L’evento, che avrà inizio alle ore 21, prevede la proiezione del film “Berlinguer – La Grande Ambizione” diretto da Andrea Segre, con l’attore Elio Germano nel ruolo del protagonista.

Il comitato “Ricordo Berlinguer”, insieme all’associazione culturale Filmstudio 90 APS, è promotore di questa iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Varese.

Per maggiori informazioni sull’evento e sulla proiezione, è possibile consultare il sito di Filmstudio 90 all’indirizzo www.filmstudio90.it. L’ingresso è a pagamento, e si prevede una grande partecipazione, vista l’importanza del tema trattato e la qualità del film.

Non solo cinema, ma anche memoria storica e riflessione politica: la serata del 31 ottobre promette di essere un momento significativo per tutti coloro che ancora si interrogano sull’eredità politica di Berlinguer e sulla sua visione per il futuro del paese.

BERLINGUER – LA GRANDE AMBIZIONE AL MIV

Il film, che esce nelle sale di tutta Italia il 31 ottobre, rappresenta un omaggio al grande politico e al suo impegno per un’Italia più giusta e democratica. L’opera non è solo un racconto biografico, ma esplora l’ambizione di Berlinguer di creare un mondo migliore, e il suo lascito culturale e politico.

Oltre al cinema Nuovo a Varese sarà possibile vederlo nella multisala MIV.