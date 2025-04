Quasi cinquecento poesie per la XIII edizione del concorso Giacomo Ascoli

Giallo, come la luce e come il sole, è il colore più citato nelle poesie dei bambini e dei ragazzi dell‘Istituto Comprensivo Varese 5 Dante Alighieri che hanno partecipato con i loro componimenti al XIII Concorso di poesia Giacomo Ascoli, scomparso per un linfoma non Hodgkin all’età di 12 anni.

I Colori sono stati il tema guida e la fonte di ispirazione per i componimenti di quest’anno, scritti da 448 studenti tra i ragazzi della secondaria Dante Alighieri – frequentata da Giacomo – e delle classi 4^ delle scuole primarie del Ic Varese 5, che ha promosso la manifestazione in collaborazione con Fondazione Giacomo Ascoli.

«Mi commuove ogni anno la passione profusa dagli insegnanti in questo progetto e ancor più la sensibilità e la profondità che bambini e ragazzi riescono ad esprimere scrivendo pensieri bellissimi, incredibili se consideriamo la loro età », ha detto Marco Ascoli, presidente della Fondazione che porta il nome del figlio e che ha partecipato alla premiazione accanto alla moglie, Angela Ballerio. Insieme a loro oltre cento persone hanno ascoltato le 25 poesie premiate con libri donati dagli editori e declamate ad alta voce dalla giovane Laura Giudici, con intervalli musicali a cura degli alunni della Dante.

Una ventiseiesima poesia, “Il profumo del colore” di Giulia Longobardo della 3D della Dante, si è aggiudicata una menzione speciale per tutti i pazienti dell’Oncoematologia pediatrica di Varese , dove sarà appesantita perché chiunque possa leggerla, con questa dedica: “Al Day Center, che colora con le sfumature della speranza e della fiducia ogni momento del percorso di cura e tutti e di ciascuno”.

«Don Milani diceva che le parole sono la chiave per entrare in modo fatato in tutte le scuole – ha ricordato la preside Patrizia Roberta Iotti – La cura delle parole nasce proprio a scuola, da piccoli, e permette di diventare adulti capaci di portare una parola di cura preziosa nel vivere anche esperienze difficili e dolorose».

Di seguito tutti i premiati del XIII Concorso di poesia Giacomo Ascoli individuati dalla giuria composta dall’ex preside Daniela Tam Baj, l’assessora Rossella Dimaggio, le insegnanti Angela Roscini – ideatrice del concorso – Mariuccia Nisolli, Mara Reverberi e Antonia Ventura, il medico Marco Broggini e le volontarie Lelia Mazzotta e Flavia Saredi.

I PREMIATI

CLASSI QUARTE – scuola primaria

1° PREMIO – VEDO LACRIME AZZURRE – Valentina Brusa – 4A FERMI

2° PREMIO – IL CALCIO ARCOBALENO – Alessandro Rausei – 4A CARDUCCI

3° PREMIO – pari merito

SOGNO – Luca Giorgianni – 4A CARDUCCI

LE EMOZIONI DEL GIALLO – Giulia Bianco D’Arco – 4B CARDUCCI

I CONIGLI DEI COLORI – Federico Fortunato – 4A FERMI

SDRAIATA SULL’ERBA- Arianna Pellizzaro – 4B FERMI

I COLORI DELL’ARCOBALENO – Vivien Gioia De Maio – 4A MORANDI

I COLORI CON LA MAMMA – Elena Grimaldi – 4B MORANDI

COLORI OVUNQUE – Sihina Senadheera – 4C MORANDI

Scuola Secondaria di primo grado DANTE

CLASSE PRIME

1° PREMIO – I NONNI SONO COME L’ARCOBALENO di Matias Francesco Carias Mendez 1B

2° PREMIO – IN PUNTA DI PIEDI di Alice Borghi 1C

3° PREMIO – pari merito

COLORO… COLORO… COLORO di Pietro Milano 1F

IL PAESAGGIO DEL MIO CUORE di Bianca Bertottilli 1G

LA MATTINA di Alyssa Lombardo

Scuola Secondaria di primo grado DANTE

CLASSI SECONDARIE

1° PREMIO – AZZURRO, VIOLA, LILLA di Camilla Pegoraro 2D

2° PREMIO – L’ARCOBALENO DEI ROCORDI di Emma Ciriello 2A

3° PREMIO – pari merito

LA VITA, LA MIA TELA di Margherita Egidi 2B

I MIEI COLORI di Ana Ortegu 2E

Scuola Secondaria di primo grado DANTE

CLASSI TERZE

1° PREMIO – pari merito

OLTRE IL GRIGIO di Clara Zambelli 3E

SFUMATURE DI ME di Leonardo Renzo Dionigi 3E

2° PREMIO – I COLORI DEL MONDO di Rita Levi 3A

3° PREMIO – pari merito

IL CANTO DEI COLORI di Manar Nadour 3E

I COLORI DELL’ANNO di Giulia Bazzi 3H

L’ARCOBALENO DEL CREATO di Gabriele Letteri 3I