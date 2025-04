Secondo atto per la salvezza: a Masnago c’è Cremona per la Openjobmetis

Ioannis Kastritis è stato chiaro già 20′ dopo la sirena finale del match con Scafati. «Se non vinceremo anche la prossima, non avremo fatto niente». E la prossima è arrivata: domenica 6 aprile, dalle 18,15, la Openjobmetis ospita Cremona nel secondo “spareggio” consecutivo in piena zona salvezza contro una Vanoli che ha pari punti in classifica (14) ma vanta un nettissimo +18 nel confronto diretto.

All’andata Varese disputò una delle peggiori prove stagionali, completamente in balia dei gialloazzurri dopo l’intervallo in una partita che mise a rischio per la prima volta la panchina di Herman Mandole, incapace di trovare soluzioni sul campo e spiegazioni convincenti in sala stampa. Quel fardello di punti al passivo, purtroppo, grava ancora sulla Openjobmetis che però deve sfruttare il turno interno per vincere la partita e regalarsi un po’ di tranquillità in classifica.

Il match segnerà l’esordio in biancorosso di Grant Anticevich, di per sé non il giocatore in grado di risolvere le partite ma un innesto utile per più motivi. Innanzitutto si torna con l’assetto dei sei stranieri perché comunque Justin Gray è ancora fuori uso; poi Varese inserisce chili e centimetri nella lotta a rimbalzo che dovrebbe essere terreno di caccia per l’ex Göttingen; infine con Anticevich ed Esposito (un po’ spaesato sette giorni fa, ma è comprensibile: stavolta ci si attende una prova più solida) la Openjobmetis può tornare a utilizzare nei ruoli più consoni sia Bradford (in guardia) sia la coppia Alviti-Assui (in ala piccola). Tutta gente da cui, in misura diversa, si attendono cose buone.

Insomma una squadra più “normale” nella sua costituzione rispetto alla emergenze del recente passato, che dovrà far fronte a una Vanoli che, a sua volta, sembra aver trovato soluzioni utili e funzionali. La squadra affidata all’esordiente Pierluigi Brotto si affida a una batteria di esterni di grande esperienza: Davis, Christon, Willis sono tutti in grado di fare canestro, anche a ripetizione, Lacey è un collante molto utile mentre Zampini è la “quota azzurra” da non sottovalutare.

Sotto canestro c’è l’ex Tariq Owens, un tempo benvoluto, ora molto meno dopo la sua performance senza senso dell’anno scorso con la maglia di Napoli quando litigò con il pubblico in maniera assurda; occhio anche a Nikolic, MVP nella vittoria su Treviso, e al navigato Burns. Niente da fare invece per Godwin Omenaka, pivot e nuovo acquisto per cui non è arrivato in tempo il nullaosta dalla Cina. Ma probabilmente la sua presenza non sarebbe stata determinante: il sospetto è che le fortune delle due squadre passino da altre zone di campo e da altri tipi di giocatore.

DIRETTAVN – La partita della Itelym Arena sarà raccontata azione dopo azione da VareseNews attraverso il consueto liveblog attivo fin dal venerdì pomeriggio. Dalle 17,30 circa gli aggiornamenti su quanto avverrà sul parquet e la cronaca in tempo reale offerta da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora, Camera Condominiale Varese. Per collegarsi alla pagina del live è sufficiente CLICCARE QUI.