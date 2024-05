Enzo Grieco svela il programma e la sua squadra candidata alle elezioni di Ternate

Enzo Grieco, candidato sindaco col sostegno della lista ViviTernate, ha presentato i membri della sua squadra e il programma elettorale con cui si presenterà alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

I candidati di ViviTernate

La lista di Grieco è composta da diversi volti nuovi ma anche da persone note in paese, sia per la loro attività amministrativa che per il loro impegno in ambito sociale. I membri di ViviTernate sono: Arianna Baldracchi, Giovanna Marini, Maria Teresa Longobucco, Fabrizio Matteo Delsignore, Ivan Bubula, Patrick Tayoun, Rocco Lardo, Francesco Mazzotta, Edoardo Raschellà e Luigi Visinoni.

Il programma

Tra i punti principali del programma vi sono le tematiche sociali: con interventi a supporto delle persone e delle famiglie in difficoltà; servizi a supporto di asili e scuole; organizzazione di screening gratuiti per favorire la prevenzione di problemi di salute e il proseguimento della collaborazione con le tante realtà di volontariato del paese.

Per quanto riguarda la gestione e la tutela dell’ambiente, le idee principali sono: la creazione di un nuovo percorso lungo il confine del Parco Berrini per gli utilizzatori della pista ciclopedonale; la rivalorizzazione di Villa Leonardi e del suo parco; l’ammodernamento della piattaforma ecologica; la realizzazione di uno spazio dedicato agli animali da compagnia e il potenziamento della raccolta differenziata.

In ambito sicurezza, gli obiettivi sono: potenziare il sistema comunale di videosorveglianza e assumere a tempo determinato due persone con qualifica di “ausiliari del traffico” a controllo della sosta dei veicoli nelle aree comunali maggiormente frequentate d’estate.

Tanti anche i lavori pubblici in programma: la realizzazione di nuovi ambulatori medici con punto prelievo per esami del sangue e delle urine; l’ammodernamento del parcheggio della stazione ferroviaria; l’ampliamento e ammodernamento del cimitero comunale; la realizzazione di una via di collegamento ciclo-pedonabile tra i luoghi principali del paese e la costruzione di due casette dell’acqua, una al piazzale di Via Varese e una in zona Malpaga.

A questi si aggiunge anche la realizzazione di nuovi parcheggi in via Roma con sistema di accessi a pagamento con sbarre automatiche e di un piccolo parcheggio con belvedere nell’area antistante alla Chiesetta di Santa Maria