Fermato con la droga in auto a Varese: condannato a due anni

È stato riconosciuto il possesso di droga per “modica quantità” per un uomo finito a processo nel tribunale di Varese con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Con lui, nel medesimo processo, era imputata anche una seconda persona assolta (e difesa dall’avvocato Luca Raviola).

I fatti si riferiscono a quanto avvenuto l’estate scorsa a Varese quando vennero fermate due persone in via Peschiera (non lontano dalla zona dell’Iper, in Valle Olona) con un quantitativo di droga in auto: 50 grammi di cocaina. Secondo gli investigatori si trattava di spacciatori in procinto di piazzare la roba ai clienti e quindi per entrambi scattarono le manette.

Il giudice monocratico, nell’ambito di un giudizio abbreviato, ha riconosciuto la responsabilità di uno dei due imputati condannato a due anni e al pagamento di una multa: all’uomo, con precedenti per droga, è stata riconosciuta l’attenuante del “quinto comma” dell’articolo 73 sulla legge sugli stupefacenti; l’imputato era difeso dall’avvocato Romana Perin.