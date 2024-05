Fiducia nel dentista e innovazioni tecnologiche

La fiducia nel dentista è un elemento cruciale per molte persone quando si tratta di prendersi cura della propria salute dentale. Per molti anni, la poltrona del dentista poteva essere associata a sentimenti di ansia e paura, ma grazie alle continue innovazioni tecnologiche nel settore odontoiatrico, questo sta cambiando radicalmente.

Le nuove tecnologie stanno trasformando l’esperienza dei pazienti, rendendo le visite dal dentista più efficienti, confortevoli e convenienti. Allo stesso tempo, stanno anche migliorando la qualità delle cure dentali offerte e, in molti casi, sono ormai oggettivamente indispensabili per avere garanzia di qualità. Anche se in passato si lavorava “senza”, oggi queste contribuiscono alla buona riuscita di ogni trattamento, soprattutto nei casi più complessi, in ortodonzia e implantologia.

Per questo motivo in tutte le sedi del Gruppo Confident sono presenti attrezzature innovative come Tac 3D, scanner intra-orale e l’ortopantomografia digitale.

La tecnologia a garanzia del successo dei trattamenti

Il successo di una riabilitazione dipende da tante variabili, che l’odontoiatra considera nella sua valutazione iniziale, prima di proporre un trattamento al paziente. Con l’esame clinico in poltrona del chirurgo specialista e attraverso le immagini ottenute grazie allo sviluppo della tecnologia nell’ambito dell’immagine diagnostica, gli odontoiatri del Gruppo Confident possono avere la conferma della fattibilità del trattamento.

Lo scanner intraorale, per esempio, consente di raccogliere informazioni su forma e dimensioni delle arcate dentarie attraverso l’emissione di un fascio luminoso (raggio laser) sulla superficie dei denti. I dati vengono processati da un software che riproduce il modello 3D virtuale delle arcate dentali e dei tessuti molli del paziente, digitalizzando completamente l’anatomia della bocca.

Anche l’ortopantomografia digitale (o panoramica digitale) è molto utile perché permette al dentista di osservare tutta una serie di fattori che non è possibile esaminare con una esplorazione visiva: per questo si tratta di una radiografia che spesso viene realizzata nella prima visita di un nuovo paziente presso di cui ancora non si hanno informazioni.

Viene utilizzata specialmente per individuare carie sotto la gengiva, diagnosticare problemi al tessuto delle ossa mascellari o della mandibola, localizzare eventuali denti non erotti, esaminare casi di parodontite avanzata, valutare casi che necessitano di trattamento ortodontico, chirurgia orale o implantologia. L’esame è velocissimo, assolutamente indolore e per nulla fastidioso. Il risultato della radiografia è immediato e viene restituito in formato digitale in modo che il dentista sia subito in grado di valutare le immagini acquisite dallo schermo del computer.

Attraverso attrezzature di ultima generazione come la Tac 3D digitale, poi, i professionisti degli studi dentistici Confident e gli specialisti in chirurgia sono in grado di valutare e pianificare tutte le casistiche con conseguente diagnosi. La Tac 3D crea immagini complete e dettagliate in pochi secondi e garantisce l’abbattimento di raggi e la relativa esposizione presente in tutti gli ambulatori.

L’accuratezza della TAC dentale 3D consente di pianificare i trattamenti più impegnativi nell’ambito dentistico. Impianti dentali, interventi di ortodonzia o endodonzia e chirurgia dentale possono trarre grandi vantaggi da questa tecnica. In implantologia per esempio, i modelli generati dalle TAC dentali 3D rendono più semplice il posizionamento degli impianti.

Dal punto di vista del paziente, il risultato della TAC 3D può aiutare a livello di comprensione del problema che si ha. Infatti il dentista può spiegare il tutto mentre ingrandisce e ruota l’immagine nelle tre dimensioni. Rivolgersi a uno studio odontoiatrico che utilizza questa tecnologia, come quelli di Gruppo Confident, può rendere più veloce e più serena la visita.

La persona al centro

Tuttavia, non sono solo le innovazioni tecnologiche a migliorare la fiducia nel dentista. Anche l’approccio alla cura dei pazienti sta cambiando. Molti studi dentali stanno adottando un approccio più centrato sul paziente, prendendo in considerazione le esigenze individuali e il comfort durante le procedure. A dimostrazione di questo, sottolineiamo che presso gli studi dentistici del Gruppo Confident gli interventi di riabilitazione implantare e chirurgici possono essere eseguiti in regime di sedazione cosciente: questo consente di superare la paura del dentista. Con la presenza di un medico anestesista che, affianca il chirurgo, vengono somministrati dei farmaci a uso ambulatoriale che evitano che il paziente avverta dolore durante la seduta, che la bocca si gonfi e che ci siano disagi nel decorso post operatorio.

Per prenotare un consulto nella sede di Varese è possibile telefonare al numero 03321439370 oppure scrivere una email all’indirizzo info@confident.dental.