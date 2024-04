Come scegliere il dentista di fiducia

La scelta di un dentista di fiducia è una decisione importante che può avere un impatto significativo sulla salute orale a lungo termine. Un dentista non è solo un professionista che si occupa della cura dei denti, ma può anche essere un alleato prezioso nel mantenere un sorriso sano e luminoso.

Perché scegliere Confident

Il Gruppo Confident, offre strutture poli-specialistiche in cui vengono trattate tutte le branche dell’odontoiatria.

L’obiettivo di Confident è quello di rendere accessibili a molti le cure dentali, con serietà e trasparenza, facendo tornare il sorriso a chiunque ne abbia bisogno.

La strategia del Gruppo si basa si cinque valori strategici. Il primo è quello della professionalità: viene effettuata una oculata selezione del personale medico, paramedico interno e del comitato scientifico di controllo. Le persone possono quindi affidare le cure della loro bocca con la massima fiducia, che rappresenta il secondo valore fondante: il personale medico è iscritto regolarmente all’albo e comunica e opera con il paziente in massima trasparenza instaurando con esso un’alleanza terapeutica.

Grande attenzione è data poi alla continuità, con la volontà di garantire un riferimento nel tempo a tutti i pazienti anteponendo la prevenzione alla cura. La prevenzione, infatti, è parte integrante dell’odontoiatria e include tutte le cure, le attenzioni e le buone abitudini che aiutano a mantenere in salute i denti e la bocca, e si comincia fin da bambini.

Il quarto valore è quello della sicurezza: nel centro sono rispettati tutti i protocolli previsti e normati a garanzia della salute di tutti i pazienti, con certificazioni di conformità di attrezzature, materiali e dispositivi protesici.

Il quinto valore, ma non ultimo in ordine di importanza, è quello dell’innovazione, come risulta evidente dalle attrezzature di ultima generazione di cui è dotata la struttura, provenienti dai fornitori leader sul mercato e in continuo aggiornamento.

L’implantologia, fiore all’occhiello in Confident

Questi cinque valori si traducono concretamente in trattamenti di diverse tipologie, tra cui spiccano quelli legati all’implantologia, la tecnica odontoiatrica che permette attraverso grandi e piccoli interventi di fornire al paziente con perdite di denti parziali e totali protesi fisse di ottimo valore.

Tutto questo grazie all’ inserimento di radici artificiali nell’osso, con il vantaggio di mantenere sani i propri denti che in passato venivano sacrificati per diventare ancoraggi del tradizionale “ponte” protesico.

In Confident Studi Dentistici, grazie a strumenti diagnostici moderni (come la Tac 3D e la panoramica digitale), è possibile ottenere una diagnosi corretta e una pianificazione precisa del trattamento. Le tecniche di implantologia a carico immediato permettono di ripristinare la dentatura in sole 24 ore. In una sola seduta, infatti, vengono estratti i denti e inseriti gli impianti: l’intervento a bassa invasività consente un recupero rapido: con questo trattamento si torna a sorridere e masticare in breve tempo.

Anche coloro che soffrono di forti carenze della struttura ossea, e che in passato erano “obbligati” a optare per una protesi mobile, un ponte o addirittura una classica dentiera, oggi possono contare su una metodica innovativa: l’implantologia zigomatica. Anche in questo caso, con un solo atto chirurgico, è possibile estrarre i denti e inserire gli impianti e una protesi provvisoria fissa utilizzando l’osso degli zigomi.

Grande attenzione, infine, è posta sull’accessibilità delle cure, come dimostra la Riabilitazione Protesica fissa su Impianti con tecnologia robotica e fibra continua, una soluzione creata da esperti del Politecnico di Milano e professionisti odontoiatrici che sfrutta la stampa 3D per realizzare protesi su misura a costi altamente competitivi.

Prenota un consulto

La fiducia è la chiave per una buona cura, così come la disponibilità, la vicinanza sul territorio e la flessibilità: per questo motivo gli Studi Dentistici del Gruppo Confident sono aperti da lunedì al sabato dalle 9 alle 20 con orario continuato.

Per prenotare un consulto nella sede di Varese è possibile telefonare al numero 03321439370 oppure scrivere una email all’indirizzo info@confident.dental.