I Prodotti del Mese TIGROS di maggio conquistano ad ogni morso

TIGROS celebra il mese di maggio con una gamma di prodotti che catturano l’essenza di questo periodo dell’anno in ogni boccone e che vi faranno certamente gola.

Pasta Fresca dal sapore mediterraneo

La linea di pasta fresca TIGROS introduce due nuove varietà in edizione limitata che combinano tradizione e innovazione.

Per la Pasta ripiena del Mese ci sono Mezzelune Pomodoro e Mozzarella: perfette per chi cerca il comfort dei sapori tradizionali italiani. Queste mezzelune sono un omaggio alla classica caprese, e si preparano in pochi minuti. Per un sapore ancora più fedele alla celeberrima insalata, possono essere servite, invece che con il solito burro fuso, con un filo d’olio extravergine e qualche foglia di basilico e origano.

Gli Gnocchi del Mese con Borragine e Ortica sono invece una proposta audace e versatile. Il gusto delle ortiche, che ricorda quello degli spinaci, si unisce a quello della borragine che fa della sua freschezza la nota che serve alla ricetta per essere unica e in perfetto equilibrio. Pronti in pochi minuti (conoscete vero, il “trucco” per cui gli gnocchi sono cotti quando salgono in superficie?) si prestano a un condimento semplicissimo, come burro o parmigiano, ma anche olio e stracciatella possono essere un ottimo abbinamento, fresco e gustoso.

Carni da grigliata per prepararsi all’estate

E’ arrivato il momento delle grigliate, e le proposte di carne del mese si preparano a questo gustoso momento conviviale.

L’Hamburger del Mese, per esempio, è di Chianina con Pecorino e Rosmarino: Questo hamburger unisce la rinomata carne di Chianina con il sapore intenso del pecorino e l’aroma del rosmarino, offrendo un’esperienza gustativa robusta e ricca. Più che con ulteriori insaporitori, lo immaginiamo abbinato a delle belle patate al cartoccio, messe sulla griglia dopo averle avvolte nella carta d’alluminio o a fette di melanzana grigliate sulla piastra.

TIGROS presenta anche un’importante novità: lo Spiedino del Mese, che al suo debutto presenta la Fantasia di Spiedini di Suino, un’edizione limitata che racchiude in una sola confezione 3 coppie di spiedini, ognuna delle quali caratterizzata da una ricetta differente. Due pezzi sono a base esclusiva di salsiccia; due hanno la parte centrale che alterna peperoni, carne di suino e lardo, chiusi ad entrambe le estremità da un pezzo di salsiccia; gli ultimi due vedono la salsiccia avvolta da pancetta di suino. E’ importante sapere che per una cottura ideale alla griglia, croccante ma non secca, ci vogliono 16/18 minuti a fuoco dolce, lontano dal centro della brace.

Per chi invece alla griglia preferisce il gusto della carne cruda, questo mese TIGROS propone la Tartare al Limone: leggera e rinfrescante a base di carne di Fassone Piemontese dal gusto pieno e delicato. La nota agrumata del limone aggiunge quel contrasto di acidità che consente di apprezzare a pieno questa ricetta. Un’insalata di asparagi freschi può dare un tocco ancora più chic al piatto.

Dolci dal sapore fresco per rendere più buona la giornata

Voglia di dolce? A maggio TIGROS ne propone 3 diversi in edizione limitata. La Crostata Albicocca e Caramello Salato trova un abbinamento originale nel dolce sapore dell’albicocca unita al caramello salato. A questo si unisce la croccantezza delle scaglie di mandorla aggiunte alla farcitura. Un equilibrio sorprendente, ideale per concludere il pasto.

Ha come ingrediente lo stesso frutto anche il Pan Soffice all’Albicocca. Morbido e aromatico, si mangia con golosità da solo o con una spremuta sia a colazione che a merenda. L’impasto soffice arricchito da pepite di albicocca che si sciolgono in cottura, si sposa con la glassa croccante alle mandorle e granella di zucchero che ricoprono il dolce.

Sanno di frutta tropicale invece il Croissant e il Gelato del Mese. Il Croissant del Mese è infatti al Mango e Papaya: Un’esplosione di gusto fin dal primo morso, che rende la colazione più esotica. Il Gelato del Mese ha un gusto freschissimo: Yogurt Greco e Mango. Cremoso grazie alla presenza dello yogurt greco e fruttato grazie alla dolcezza del mango.

Zuppa e pizza: anche per loro c’è la versione primaverile

Anche se siamo in primavera, non è arrivato il momento di abbandonare l’idea La Zuppa Orzo e Spinaci con Ortaggi, è gustosa, ricca di verdure e pronta in pochi minuti. Qualche crostino di pane secco tostato in padella insieme a una manciata di pinoli e un filo d’olio la possono completare con gusto.

La Pizza Tonno e Cipolla Rossa sfrutta invece al meglio gli ingredienti della cucina mediterranea: le cipolle rosse sposano il sapore del tonno su un letto di pomodoro e mozzarella, creando un piatto semplice ma saporito. Per gustarla basta avere un forno e seguire le istruzioni: in pochi minuti sarà pronta, e potrà essere mangiata anche in compagnia, davanti a un bicchiere di vino bianco o a una birra.