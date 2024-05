Il sindaco diserta il dibattito, ma sulla Variante 341 la Lega di Samarate contrattacca

Venerdì sera il salone del circolo di Samarate ha ospitato il dibattito tra i candidati alla carica di sindaco: erano presenti quattro candidati (Cenci, Ferrazzi, Macchi e Sozzi) mentre il sindaco uscente Enrico Puricelli ha disertato il confronto, non avendo confermato la sua presenza.

Nel corso del dibattito l’assenza del centrodestra – del candidato sindaco ma anche di altri rappresentanti – è stata sottolineata in alcuni passaggi dagli altri candidati, che comunque sul tema avevano posizioni anche diversificate, tra chi si oppone nettamente alla Variante e chi è più possibilista e ritiene di dover incidere su alcuni aspetti, come l’accessibilità degli svincoli della nuova strada.

Sabato la Lega di Samarate, attraverso il suo account facebook, ha diffuso un “comunicato stampa” che riporta la posizione del partito, una posizione – per così dire – “realista” sulla Variante: «L’opera è ritenuta necessaria e strategica al punto che ricade nella cosiddetta “legge obiettivo” e quindi non è nemmeno vincolata ai pareri dei comuni».

Il “comunicato” critica anche la posizione degli altri candidati, che viene così sintetizzata: «I candidati sindaci (tutti tranne Enrico Puricelli) e le forze politiche che oggi si oppongono alla nuova strada in realtà nulla potranno per impedirne la realizzazione. In realtà fanno solo propaganda elettorale perché nulla potranno sull’ avvio del cantiere di un’opera che la Lega ritiene assolutamente necessaria».

“Menzogne e falsità, senza neppure ascoltare cosa dicono gli altri”

Questo passaggio ha suscitato soprattutto le reazioni di Luca Macchi, il candidato di Samarate al Centro, che sulla Variante non ha una posizione pregiudizialmente negativa: «Purtroppo Celotto Valentino, come segretario della Lega, perciò come responsabile del comunicato, non sa nemmeno cosa il sottoscritto abbia detto, non conosce la mia posizione e spara nel mazzo» ha scritto Macchi in un’articolata risposta. «Allora chiarisco che il sottoscritto sostiene che la nuova SS 341 non è più da intendersi come lo spostamento ipotizzato nei piani urbanistici di Samarate negli ultimi 30 anni, ma è un’infrastruttura decisa a livello sovracomunale che servirà a collegare due autostrade e a chiudere un anello infrastrutturale aeroportuale deciso da organi lontani da Samarate. Credo di aver detto in modo chiaro che essere contro l’attuazione di quest’opera è irreale, ma chiedere un miglioramento e una revisione delle uscite su Samarate è un’attenzione che dobbiamo mettere in campo».



Alessio Sozzi candidato dei Cinque Stelle ha parlato di «comunicato imbarazzante», come del resto anche Alessandro Cenci.

Alessandro Ferrazzi, candidato del centrosinistra, ha usato parole molto dure sul centrodestra: ha parlato di numeri «paradossali e mistificanti e si è riferito alla Lega parlando di persone «superficiali, disinformate e arroganti».

Quanto suolo consuma la Variante? Quanta percentuale di territorio di Samarate?

Disboscamento al confine tra Gallarate e Verghera, nella zona interessata dal primo lotto

Ferazzi ha anche risposto concentrandosi più sul merito della questione (comunque toccato anche da Macchi) criticando i dati contenuti nel comunicato della Lega, soprattutto là dove il testo parlava di un’infrastruttura che eviterebbe il transito di tre milioni di autoveicoli dal centro di Samarate: «I documenti forniti dall’architetto Jimmy Pasin, estratti dal Master Plan Malpensa 2035 (quindi non certo una nostra fonte), dimostrano in modo inequivocabile ciò che noi abbiamo sempre sostenuto, e cioè che anche con la Nuova SS 341 i flussi di traffico che attraverseranno Samarate rimarranno sostanzialmente invariati». Ferrazzi anche nel dibattito ha infatti insistito sul fatto che il grosso del traffico che attraversa la cittadina è diretto a Ferno e quindi non trova utilità nella nuova strada.

Il dato di 3 milioni di auto è stato criticato anche dalle voci del Comitato che si batte contro la Variante, così come il dato del consumo di suolo, che la Lega cita come «lo 0,5%» del territorio samaratese: secondo i calcoli del Comitato si tratta del 2%.

Tarantino e il Comitato

L’ex sindaco leghista Leonardo Tarantino è intervenuto su questo – sollecitato dai commenti critici su Sei di Samarate se… – spiegando il ragionamento legato al calcolo dello 0,5%: «La nuova strada nel tratto samarate sarà a 2 corsie e non 4» e per questo la percentuale andrebbe da subito dimezzata, quindi ridotta all’1%. Secondo Tarantino non si considera poi il tratto dal confine con Vanzaghello alla rotonda di C.na Elisa (già realizzato e usato “a metà”, su una sola carreggiata) e la presenza di 980 metri di tratti in galleria «che evidentemente verranno ripiantumate a verde, ripiantumando boschi e prati».

Dal canto suo il Comitato fa riferimento al progetto esecutivo Anas che riporta ancora la doppia carreggiata e su cui il consigliere e candidato M5S Sozzi ha chiesto un aggiornamento, ancora atteso. Da qui deriva il calcolo che «la strada a quattro corsie lunga 6 km occuperà 30 ettari», il dato contestato invece dalla Lega.