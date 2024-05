L’asilo di Giubiano ha compiuto 100 anni

100 anni per l’asilo di Giubiano. Per la speciale occasione venerdì 24 maggio si è tenuta a Varese una breve cerimonia celebrativa presso la scuola, aperta a tutti.

A partecipare il sindaco Davide Galimberti, l’assessore ai Servizi Educativi Rossella Dimaggio, insieme al presidente scolastico Zanzi e il vicepresidente Livraga, oltre che alla pedagogista della scuola Luraschi e la coordinatrice Larghi.

L’invito è stato esteso a tutto il personale scolastico, alle famiglie dei bambini e ai vari benefattori, che negli anni hanno contribuito con la loro generosità alla riqualificazione dell’asilo mediante opere di rinnovamento come giochi, serramenti e arredi.

Grazie alle parole di chi ne ha fatto la storia, l’evento è stato un’occasione per ricordare la scuola, nella sua identità e nei suoi traguardi. Generazione dopo generazione, anno dopo anno.

Ultimo ma non meno importante, si è ricordata l’apertura della “settimana di festa” in onore del centenario scolastico, organizzata appositamente per i bambini, attraverso una serie di attività extra scolastiche su misura per loro: cinema sferico, laboratorio di musica e yoga, lettura animata e festa dei diplomi.