Le auto da rally sfrecciano in autostrada. Quattro piloti multati in Canton Ticino

La Polizia cantonale del Ticino ha reso noto che il 22 maggio scorso sono stati fermati nel Sopraceneri quattro automobilisti stranieri che partecipavano a un noto rally che si disputa con automobili di grossa cilindrata attraverso tutta Europa. L’arrivo delle vetture era atteso ed è quindi stato predisposto un apposito dispositivo sull’autostrada A2 al fine di evitare potenziali rischi per gli altri utenti della strada.

Cinque partecipanti al rally sono stati monitorati nel tratto tra Airolo e Faido dove è stato riscontrato che uno di loro non ha mantenuto la distanza di sicurezza ed altri due hanno adottato una condotta di guida impropria, provocando rumore eccessivo ed evitabile. Un altro partecipante al rally, in territorio di Sant’Antonino, ha circolato a una velocità di 158 chilometri orari sul limite di 120 chilometri orari. Tutti e quattro sono stati multati in procedura ordinaria nonché denunciati al Ministero pubblico per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale.