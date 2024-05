Le iniziative di maggio e giugno sul mondo del lavoro

Incontri, opportunità e networking per studenti e professionisti del territorio. Provincia di Varese presenta il calendario degli eventi dedicati al mondo del lavoro a cavallo tra fine maggio e primi di giugno 2024. Questi appuntamenti rappresentano un’importante occasione di incontro e crescita per studenti, disoccupati, lavoratori e aziende del territorio.

ECCO LE INIZIATIVE

. 31 maggio 2024 – Saronno, Sala Nevera: “Job Day”

L’ iniziativa del Job Day rientra in un ciclo di eventi promosso dalla Provincia di Varese e finalizzato a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio e dare una risposta concreta ai cittadini in cerca di nuove opportunità lavorative e ai datori di lavoro in cerca di personale.

Il Job Day Saronno è organizzato dal Centro per l’Impiego di Saronno, competente per i Comuni di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Saronno, Uboldo, in collaborazione con l’Agenzia per il lavoro Gi. Group.

Sono oltre 70 le figure professionali ricercate da aziende del territorio. I cittadini potranno sostenere colloqui con gli operatori e presentare la propria candidatura per una o più delle posizioni aperte, nei settori metalmeccanico, gomma plastica, chimico e logistico.

Il Job Day si svolgerà venerdì 31 maggio dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale di Saronno – Sala Nevera, in Viale Santuario 2.

Per partecipare i cittadini devono iscriversi entro il 28 maggio al link https://forms.office.com/e/23MsZGrMBy oppure tramite QR code nella locandina allegata.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Centro per l’Impiego di Saronno alla mail cpisaronno@provincia.va.it, indicando nell’oggetto JOB DAY SARONNO, o telefonare al numero 02. 960.21.66 dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì e dalle 14.00 alle 16.00 dal lunedì al giovedì.

. 1-2 giugno 2024 – Busto Arsizio, Malpensa Fiere: “Festival degli Studenti”

Evento dedicato agli studenti. Il festival coinvolgerà amministrazioni, associazioni, aziende e scuole per valorizzare gli studenti. Il settore Lavoro della Provincia di Varese interverrà con operatori dei Centri per l’impiego che allestiranno un desk informativo.

. 5 giugno 2024 – Varese, Villa Recalcati: “Presentazione del Progetto Job&School”

Evento di presentazione del progetto “Job&School” ai referenti delle scuole secondarie di secondo grado, con la partecipazione di tutti i numerosi partner pubblici e privati che risultano essere firmatari con Provincia di Varese e Ufficio Scolastico Territoriale del protocollo del 2023 sottoscritto al fine di realizzare interventi di orientamento professionale indirizzato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Nel corso dell’incontro verranno presentate le risultanze dell’attività svolta in sette scuole nell’anno scolastico 2023/2024 e si presenterà la nuova programmazione per l’a.s. 2024/2025, con riguardo anche ai percorsi per gli studenti con disabilità.