Letture di pane e farina al parco Milani di Busto Arsizio

“Letture di pane e farina” è un evento in programma sabato 1 giugno alle ore 10.30 al Parco Milani di Busto Arsizio.

Una performance teatrale per bambini e famiglie che unisce storie e cibo attraverso favole classiche come “Hansel e Gretel” e favole più recenti come “Io mi mangio la luna” e “Una zuppa di sasso”.

A proporre ll’iniziativa Letture di Pane sono Martin Stigol e Miriam Mancini di Progetto Zattera teatro, in collaborazione con la biblioteca di Busto Arsizio.

Cornice dell’iniziativa è il parco Milani di via Milani, a Busto Arsizio, che sorge su un’ex zona industriale riqualificata, sede della storica azienda tessile “Giovanni Milani e Nipoti”.

Alla fine delle tre storie ci sarà anche una fiaba a sorpresa.

Partecipazione libera e gratuita.

In caso di pioggia l’evento si terrà nella biblioteca di Busto Arsizio G.B. Roggia.

Una zuppa di sasso

scritto da Anais Vaugelade e pubblicato nel 2000 – Babalibri editore

Racconta la storia di un vecchio lupo solitario in una notte d’inverno che cerca ospitalità per cucinare una zuppa fatta di sassi. Uno alla vota gli animali della fattoria si avvicinano proponendo un ingrediente. Ala fine cenano tutti insieme attorno al fuoco e i pregiudizi di ognuno lasciano spazio a un nuovo senso di solidarietà e amicizia.

Io mi mangio la luna

Scritto da Michael Grejniec e pubblicato nel 1993 – Arka edizioni .

In questa storia gli animali si chiedono che sapore abbia la luna e, per poterle dare un morso, salgono uno sopra l’altro. La luna, però, si sposta sempre più in alto nel cielo per non farsi prendere. Ma quando ci proverà un topolino resterà ferma credendosi al sicuro.

Hansel e Gretel

Fiaba tedesca riportata dai fratelli Grimm nel 1812 nella raccolta “Fiabe del focolare” .

Hansel e Gretel sono i figli di un poverissimo legnaio che li abbandona nel bosco. I bambini vengono imprigionati da una strega che li vuole mangiare. Ma Gretel grazie a uno stratagemma riesce ad uccidere la strega e i due bambini tornano dal padre.