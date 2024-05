Nuova sede a Laveno Mombello per lo Spi Cgil

Lo Spi (Sindacato Pensionati Italiani) Cgil inaugurerà una nuova sede a Laveno Mombello il prossimo 14 maggio, alle ore 11. L’evento segna un importante passo avanti per il sindacato, che continua a espandere la sua presenza e il suo impegno in provincia di Varese.

L’inaugurazione si terrà in Piazza Vittorio Veneto 12, con la partecipazione di diversi esponenti del sindacato e dell’amministrazione comunale. Tra partecipanti principali ci saranno: Giacomo Licata, segretario generale dello Spi di Varese, Stefania Filetti, segretaria generale della Cgil di Varese; Daniele Gazzoli, segretario generale dello SPI Lombardia; e Stefano Landini, segretario organizzativo dello Spi nazionale.

L’evento sarà anche un’occasione per una rappresentanza dell’amministrazione comunale di condividere le proprie visioni e supporto per le iniziative della Cgil che non riguardano solo il lavoro ma anche un impegno sul fronte dell’antifascismo, dei diritti delle donne e il sostegno alla comunità LGBTQ+ per promuovere un ambiente inclusivo e accogliente.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la sede al numero 0332.1956335 o tramite email all’indirizzo spibesozzo@cgil.lombardia.it.