I profumi e i sapori della Puglia animano il fine settimana dell’area feste di Cassano Magnago

Dal 3 al 5 maggio nell’area feste di via 1 Maggio a Cassano Magnago ripartono le sagre estive targate Street Food Parade con la

SAGRA DELLA PUGLIA

Per tutto il weekend a Cassano Magnago sembrerà di essere in vacanza in un terra magica, la Puglia, gustando un ricchissimo menu di specialità regionali a partire dalle mitiche bombette, le orecchiette alle cime di rapa, la puccia salentina, friselle e molto altro ancora.

Grazie alla tensostruttura di 1600 mq l’evento si svolgerà anche in caso di maltempo e i partecipanti potranno godersi l’evento comodamente seduti e serviti ai tavoli.

Non solo ottimo cibo pugliese, ma anche un mondo di intrattenimento per tutte le età con concerti e spettacoli dal vivo. Per i più piccoli ci sarà anche un tappeto elastico e il tiro al segno per poter giocare in libertà.

Prenotazioni consigliatissime.

Posti limitati (SOLO servizio al tavolo)

Per prenotare basta compilare il modulo online cliccando su questo link oppure chiamando o inviando un messaggio Whatsapp al numero 349 5382384

Menu completo

Antipasto

Antipasto misto 13€ (frisella con pomodoro, scagliozze, capocollo, nodino di mozzarella, pettole con olive)

Zuppa di Fave e cicoria 9€

Cono con pettole e Scagliozze 8€

Frisella con pomodoro e basilico 6€

Puccia con polpo, cime di rape, mozzarella 12€

Puccia con cima di rapa, cacio e salsiccia 8€

Primi

Orecchiette con cime di rapa, pangrattato e acciughe 10€

Minchiareddi con pomodoro e polpette 10€

Secondi

Bombette con patatine 14€

Polpette con pomodoro 11€

Contorni

Cicoria 5€

Patatine 4€

Dolci

Pasticciotto 5€

Panna cotta al caramello 5€

Programma completo

Venerdì 3 maggio

19:00 apertura cancelli

19:05 apertura tiro a segno e gonfiabili

19:10 apertura cucina e bar

21:45 Malapizzica (pizziche e tarante pugliesi) live

1:00 chiusura

Sabato 4 maggio

19:00 apertura cancelli

19:05 apertura tiro a segno e gonfiabili

19:10 apertura cucina e bar

21:45 Il karaoke di Ariele

1:00 chiusura

Domenica 5 maggio

12.00 apertura cancelli

15.00 chiusura pranzo

19:00 apertura cancelli

19:05 apertura tiro a segno e gonfiabili

19:10 apertura cucina e bar

21:45 Luciano e Paola (liscio) live

00:00 chiusura