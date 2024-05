San Vittore a Varese, tra attività centenarie e giovanissime “Giromette d’oro”

Si celebrerà domenica 5 maggio la festa tradizionale di San Vittore: la domenica che ricorda il santo patrono della città di Varese è infatti anche quella che assegna la Girometta d’Oro, l’onoreficenza consegnata ai varesini illustri dalla Famiglia Bosina, che celebra la messa solenne con l’accensione del faro, e che vede il corteo della famiglia Bosina e dei rioni, raggiungere la basilica di san Vittore dal palazzo del comune.

LA FIACCOLA PARTE ALL’ALBA

Una giornata che inizia all’alba, al Sacro Monte: alle 6.15 dal santuario parte infatti la fiaccola che accenderà il faro in san Vittore, dopo una cerimonia che vedrà la benedizione della fiaccola da parte dell’arciprete, monsignor Eros Monti.

Da lì partirà una staffetta che, percorrendo 42,7 chilometri attraverso tutti i rioni della città, porterà il fuoco fino alla Basilica: «La fiaccolata, organizzata da Ecorun, vedrà circa 30 runner dell’associazione partecipare – spiega Giuseppe Micalizzi, presidente di Ecorun Varese – Insieme a loro parteciperà il centro Gulliver e gli allievi della Canottieri di Varese, per un totale di 50 atleti coinvolti, che correranno ognuno circa 5 chilometri».

La “maratona” della fiaccola si conclude alle 10.30 davanti a palazzo Estense, dove poi seguirà il corteo fino in san Vittore.

GIROMETTA D’ORO E PREMI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, TRA GLORIOSO PASSATO E LUMINOSO FUTURO

Mentre la fiaccola sarà in arrivo nel palazzo del Municipio, nel salone consiliare dello stesso si starà svolgendo la cerimonia di conferimento della Girometta d’Oro, e dei premi alle attività cittadini e ai maestri varesini del lavoro.

L’appuntamento è in salone Estense alle 10.15: «Si tratterà di un evento equilibrato, che guarda al futuro pur celebrando il passato – ha spiegato il regiù della Famiglia Bosina Luca Broggini – Innanzitutto premieremo le attività commerciali centenarie, festeggiando i 103 anni del ristorante Le Colonne e i 100 anni del ristorante Borducan, entrambi al Sacro Monte. Ma non dimentichiamo anche i 102 anni del Burrificio Prealpi in viale Borri. Dopo avere consegnato dei premi ad attività cosi antiche, abbiamo così deciso di dare la Girometta d’oro a un giovane talento: si tratta del Maestro Giovanni Conti, 28 anni, grande direttore d’orchestra dalla giovanissima età e dalle esperienze internazionali di cui racconteremo i particolari durante la cerimonia. Un riconoscimento che simboleggia la nostra fiducia nel futuro. Inoltre, celebreremo i Maestri del Lavoro della città di Varese: Emanuela Varalli (SEA), Carlo Gazzotti (Leonardo) e Ariele Agostino Piccirillo (Leonardo), che hanno già ricevuto l’onorificenza della Stella al merito al Conservatorio di Milano».

Non sarà però l’ultima premiazione della Famiglia Bosina nella giornata di San Vittore: «Da diversi anni premiamo anche la “Mamma dell’Anno” – continua Broggini – la premiata dell’edizione 2024 è una signora di origine spagnola con un marito argentino che dopo avere girato il mondo ha “messo radici” a Varese: hanno 8 figli, 4 maschi e 4 femmine. I loro figli vivono in tutto il mondo, da Hong Kong alla Francia, all’Africa solo due di loro vivono ancora in Italia. Pensiamo che rappresenti un po’ le mamme di oggi».

IL CORTEO E L’ACCENSIONE DEL FARO

Conclusa la cerimonia, tempo permettendo si svolgerà il corteo che porterà la fiaccola dal Municipio in Basilica. Se la giornata non sarà piovosa infatti è previsto di un corteo di auto “centenarie” (o quasi) che accompagneranno tedofori, banda e figurante in costume d’epoca. «Le auto d’epoca, che avranno quasi cent’anni, vogliono ricordare i 100 anni dell’autostrada Milano – Varese, il cui anniversario cade nel 2024 – conclude Luca Broggini – La fiaccola sarà invece consegnata al sindaco, che a sua volta la consegnerà al prevosto, in un rito simbolico che poi porterà all’accensione del faro, nella messa delle 11». A conclusione del tutto, è previsto infine un aperitivo, in piazza Canonica.

La giornata di san Vittore è nell’ambito del “Festival di San Vittore” una dieci giorni legata al patrono di Varese, i cui particolari sono raccontati QUI.