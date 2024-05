Seconda tappa dell’IOWT a Vulcano. Tra due settimane i nuotatori arriveranno a Monate

Si disputa nel weekend dell’1 e 2 giugno la seconda tappa del Challenge 2024 dell’Italian Open Water Tour, il circuito di gare di nuoto in acque libere nato in provincia di Varese grazie all’associazione “I Glaciali” e articolato su ben 10 appuntamenti in tutta Italia.

Dopo l’apertura a Genova del 19 maggio, l’IOWT tocca ora l’isola di Vulcano, patrimonio Unesco che si trova nell’arcipelago delle Eolie in provincia di Messina. Una cornice notevole che ha attratto quasi 400 atleti provenienti da 57 province italiane (da Trento A Palermo) e da 21 nazioni da tutto il mondo.

Il programma prevede sabato 1 giugno la disputa della Super Smile Swim, gara da 3 chilometri con partenza dalla spiaggia delle sabbie nere alle 12. Nel pomeriggio (14,45) la seconda prova, la staffetta sul mezzo miglio marino con tre concorrenti per squadra con uscita all’australiana, appuntamento che regala sempre grande spettacolo. Domenica 2 giugno invece spazio alla Hard Swim, gara di 6 chilometri su un percorso che comprende anche il passaggio tra i faraglioni di Lipari. Chiusura infine con la Smile Swim sulla distanza del miglio marino.

La tappa siciliana dell’IOWT sarà nobilitata dalla presenza di Simone Ruffini, campione del mondo nel 2015 a Kazan nella 25 chilometri e già impegnato negli anni scorsi in alcune tappe del circuito natatorio in acque libere. Lo scorso anno fu un altro azzurro iridato, Valerio Cleri, la star della gara di Vulcano.

Dopo la tappa siciliana, il tour de “I Glaciali” tornerà in “patria”: il 15-16 giugno è infatti in programma la “Traversata dei Pionieri” sul lago di Monate, la prima delle due gare previste nel Varesotto. L’altra è la “Traversata dei Castelli” di Maccagno in calendario sul Lago Maggiore il primo weekend di agosto.