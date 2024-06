A Brezzo di Bedero inaugurata l’Area giochi fiamme gialle d’Italia

A Brezzo di Bedero, presso il Castellaccio, si è tenuta la cerimonia di intitolazione del parco giochi locale come “Area Giochi Fiamme Gialle d’Italia“. L’evento è stato organizzato per onorare il Corpo della Guardia di Finanza nel 250° anniversario della sua fondazione e per celebrare il suo costante impegno nella lotta all’illegalità economico-finanziaria. La cerimonia, che ha evidenziato il forte legame tra la comunità locale e la Guardia di Finanza, è iniziata con gli onori al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, Generale di Brigata Crescenzo Sciaraffa.

Erano presenti rappresentanti delle autorità civili e militari della provincia di Varese. Dopo la cerimonia dell’alzabandiera, il sindaco di Brezzo di Bedero, Daniele Boldrini, ha tenuto un discorso sulla collaborazione tra la Guardia di Finanza e la comunità. Il generale Sciaraffa ha poi sottolineato come il parco giochi rappresenti un dono per le future generazioni.

Il Prefetto di Varese, Salvatore Rosario Pasquariello, ha rinnovato la sua stima per le Fiamme Gialle e ricordato i finanzieri caduti in servizio. La cerimonia è proseguita con lo scoprimento di una targa commemorativa e di una scultura lignea raffigurante il “Fregio” del Corpo, realizzata dall’artista Sandro Morandi, e la benedizione dell’Area Giochi. La giornata si è conclusa con la lettura della “Preghiera del Finanziere” da parte di Sara Losi Boldrini, consorte del sindaco, e un brindisi augurale sulla terrazza panoramica antistante l’area giochi.