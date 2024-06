A Castellanza successo per la prima edizione della Festa dei Quartieri

Si è tenuta dalla mattinata al primo pomeriggio di domenica 2 giugno la prima edizione di “Quartieri in Festa” , una iniziativa fortemente voluta da Amministrazione e cittadini, per consolidare i rapporti di buon vicinato e il senso di appartenenza alla città, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica.

L’evento ha riscosso un notevole successo e ha visto molte famiglie e anziani raccogliersi nel cuore dei quartieri cittadini, per incontrarsi o fare nuove conoscenze, scambiando due chiacchiere tra aperitivi, merende, musica e giochi per bambini e adulti, tutti rigorosamente organizzati dagli stessi residenti.

«Un momento prezioso di incontro e condivisione destinato sicuramente a ripetersi e a svilupparsi in altre zone cittadine rappresentando una importante opportunità di crescita e aggregazione sociale per la comunità. L’iniziativa è volta ad intercettare un bisogno di aggregazione e socialità diffuse, ed è stata premiata fin dal suo esordio dalla risposta ampia e immediata dei castellanzesi», ha dichiarato soddisfatta il Vice Sindaco reggente Cristina Borroni.

Molto soddisfatti anche i referenti dei cinque quartieri che hanno aderito all’iniziativa, organizzando ognuno un diverso momento di incontro nei vari punti della città.

«Un’esperienza ottima e un esperimento riuscito. La convivialità rafforza i rapporti tra vicinato e questo contribuisce al benessere dei cittadini», dice Alberto, referente quartiere via Monteverdi.

«Felice! dopo lo scoraggiamento dei primi giorni in cui sembrava ci fosse una scarsa adesione. Invece tutto bene e la prossima volta sarà ancora più bello!», dice Anna Maria, referente Parco di via De Gasperi.

«Oggi nel quartiere oltre ferrovia ci si è incontrati in Via Monte Bianco con oltre 60 partecipanti. Lo stupore e la bellezza di trovarsi e ritrovarsi e condividere la gioia del convivio…un’esperienza da riproporre», dice Renato, referente quartiere via Monte Bianco.

«Il Buon Gesù è un quartiere difficile per tutti i confini che ci circondano. Devo dire che ci siamo riuniti e ci siamo divertiti, senz’altro lo rifaremo!», dice Monica, referente quartiere Buon Gesù.

«E’ stata un’occasione preziosa di scambio e socializzazione.», dice Luca Signorini, Presidente associazione Area Giovani, referenti quartiere Via Vittorio Veneto.