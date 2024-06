A Marzio si conferma sindaco Maurizio Frontali

A Marzio vince nuovamente il sindaco Maurizio Frontali, e di larga misura.

La sua lista Uniti per Marzio ha ottenuto infatti ben 133 dei 188 voti totali giunti in comune: dei candidati in lista Braga ha preso 9 voti, Rebosio 12, Greppi 13, Rivoltella 19, Zappa 3, Manfredi 6, Menefoglio 5, Cantamesse 16 e Benigna 9.

La Lista FareAmbiente x Marzio che vedeva come candidato sindaco Massimo Gennari ha invece ottenuto 38 voti (3 per il candidato Speroni 3, 11 per il candidato Rinaldi, 5 per Sartoris, mentre la Lista Marzio Alternativo, che aveva come candidato Ernesto Grillo, ha ottenuto 4 voti, senza alcuna preferenza espressa.

Il primo a commentare la vittoria di Frontali è stato il suo contendente Massimo Gennari«La campagna elettorale ci ha dato soddisfazioni, malgrado il risultato sembri schiacciante – ha detto – Abbiamo comunque dato un messaggio per l’ambiente e la sostenibilità per un comune che ne ha bisogno, e faremo la nostra parte nei prossimi 5 anni. Io posso solo augurare a Frontali una amministrazione serena e con obiettivi che, perché no, possono essere comuni. Noi saremo tra i consiglieri ma ci siamo e porteremo avanti la nostra filosofia».

