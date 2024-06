A Mombello torna l’evento “Quattro passi con gusto”

Torna una delle manifestazioni estive molto amate dai cittadini di Laveno Mombello e non solo. (Foto di Dania Guggiroli)

Sabato 22 giugno è in programma “Quattro passi con gusto”, un percorso gastronomico e culturale a tappe di 9,5 km tra le vie e frazioni di Mombello. Un percorso a sei tappe che permetterà di godere a passo lento del paesaggio circostante, fermandosi in diverse realtà del territorio per la colazione, la frutta di metà mattina, l’aperitivo, il pranzo e il dolce.

A livello organizzativo, gli iscritti verranno divisi in due gruppi (partenza del primo gruppo ore 8.30 e del secondo alle 9.15). Si prosegue su un sentiero tra strade e sentieri nel bosco, quindi si consigliano scarpe comode e abbigliamento sportivo.

Iscrizioni entro il 20 giugno, telefonando al 333.5461284 o mombelloviva@gmail.com. Costo iscrizione adulti 40 euro, bambini under 12 10 euro.