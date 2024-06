Ad Uboldo centrodestra al lavoro per trovare un accordo sulla nuova Giunta comunale

A pochi giorni dalla conferma del secondo mandato amministrativo, il sindaco Luigi Clerici è al lavoro per comporre la nuova Giunta comunale che dovrà governare Uboldo.

Alle elezioni dello scorso 8 e 9 giugno infatti, con il 40,37% dei voti (1.977) la lista di centrodestra è stata riconfermata alla guida del paese per i prossimi cinque anni.

Nella mattinata di sabato 15 giugno si terrà una riunione tra i segretari locali dei tre partiti di centrodestra, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, per arrivare ad un accordo sulla composizione della nuova Giunta, nominata per legge dal sindaco.

«L’unico paletto che metterò è che chi farà parte della Giunta deve essere scelto tra le persone elette in Consiglio comunale – dichiara il sindaco Clerici -. Non voglio persone esterne al Consiglio comunale».

Tra i riconfermati nella nuova Giunta dovrebbero esserci Laura Radrizzani e Matteo Croci in quota Lega, rispettivamente ex vicesindaco e assessore a sicurezza, polizia locale, protezione civile e viabilità nella prima Amministrazione Clerici, Ulderico Renoldi per Forza Italia, ex capogruppo di maggioranza nella passata amministrazione e Carlo Copreni, ex assessore all’ambiente, per Fratelli d’Italia, a cui secondo gli accordi, spetterebbe poi la nomina di un altro membro della Giunta.