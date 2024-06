Elezioni ad Uboldo, ecco i candidati più votati

Laura Radrizzani, Ulderico Renoldi, Ercole Galli, Sonia Petracca, Davide Radrizzani.

Sono questi i nomi dei candidati nelle tre liste che hanno preso il maggior numero di preferenze nella tornata elettorale dell’8 e 9 giugno, che ha visto rieleggere per un secondo mandato il sindaco Luigi Clerici.

Prima fra tutti Laura Radrizzani, già vicesindaco durante il primo mandato Clerici, con 173 preferenze, a cui segue Sonia Petracca di Uboldo al Centro, già consigliere comunale, con 165 preferenze.

160 preferenze sia per Ulderico Renoldi del Centrodestra per Uboldo che per Ercole Galli di Uboldo al Centro.

Infine 113 preferenze per Davide Radrizzani di Uboldo Civica.