Al via con tante novità l’edizione 2024-2025 di “Ceresio in Giallo”

Dopo il grande successo dell’edizione 2023-2024, con 484 opere in gara tra edite e inedite e la vittoria assoluta di François Morlupi, seguito da Carlo Piano al secondo posto e Antonio Boggio al terzo, a pari merito con Bruno Morchio e Paola Barbato, e 82 foto per la sezione letterario-fotografica, è tutto pronto per la nuova edizione di “Ceresio in Giallo”, concorso letterario internazionale rivolto al genere giallo, thriller, noir e poliziesco. Il concorso è nato da un’idea di Carla De Albertis e Jenny Santi che questa mattina, a Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese, insieme ai membri del Comitato del Ceresio in Giallo, hanno dato il via ufficiale alla nuova edizione presentando tutte le novità.

Presenti in conferenza stampa, Ivana Perusin, vice sindaco e assessore al Turismo del Comune di Varese e Michele Di Toro, consigliere provinciale mentre Manuela Lozza, presidente della Commissione Cultura del Comune e Valentina Verga, delegata alla Cultura della Provincia, hanno mandato il loro saluto.

Il concorso propone quest’anno una grande novità per sottolineare il carattere di promozione del diritto alla lettura per tutti: la sezione “Il Giallo per tutti”, ebook “certificati accessibili LIA” che, attraverso nuovissime tecnologie, permettono a tutti, anche a ipovedenti e non vedenti, di leggere un libro scegliendo la modalità più idonea di lettura: audio, lettura in braille digitale, lettura a caratteri ingranditi, contenuti non testuali con una descrizione alternativa.

Vengono confermate anche quest’anno le ormai storiche cinque sezioni: romanzi editi, racconti inediti di ambientazione lacustre, Gialli nel cassetto, Giallo Junior, la sezione letterario – fotografica “Il Giallo in una frase” e il Premio alla carriera; confermata anche l’attenzione ai giovani con i due premi “Giovani Autori Claudio De Albertis” per under 35, la sezione “Giallo Junior”, la presenza della Giuria dei ragazzi e l’aumento dell’entità del relativo premio e l’obiettivo di promozione del territorio dei laghi anche con il Premio “Regio Insubrica”.

Il concorso, a partecipazione gratuita, è promosso dal Circolo degli Artisti di Varese e realizzato con il patrocino, il sostegno e la collaborazione di prestigiosi enti e istituzioni pubbliche e culturali*.

Le Giurie del concorso, di assoluta qualità ed esperienza, sono composte da rappresentanti dell’Accademia della Crusca, direttori di quotidiani, giornalisti, editor, scrittori, docenti, rappresentanti di Sistemi bibliotecari italiani e svizzeri, gruppi di lettori e librai indipendenti.

Per romanzi e racconti delle cinque sezioni la scadenza è le ore 17 di lunedì 14 ottobre 2024, mentre per la sezione letterario-fotografica la scadenza è le ore 24.00 di lunedì 31 marzo 2025.

“Ceresio in Giallo continua a mostrare l’attenzione ai giovani con Giallo Junior e i due premi giovani autori Claudio De Albertis e una forte sensibilità sociale promuovendo il diritto alla lettura per tutti attraverso la nuova sezione “Il Giallo per tutti”, commenta Carla De Albertis.

“Anche quest’anno Ceresio in Giallo conferma la sua vocazione internazionale grazie alla collaborazione con la Svizzera dove saremo il 17 giugno a presentare il concorso al LAC di Lugano e la sua importanza nella promozione della lettura è sottolineata dalla presenza in giuria del presidente dell’Accademia della Crusca Paolo d’Achille– commenta Jenny Santi.

Sezione romanzi editi pubblicati tra 1° gennaio 2022 e l’8 ottobre 2024 e provvisti di ISBN. Primo premio 1500 euro, secondo 700, terzo 500; Premio Giovani Autori “Claudio De Albertis” per under 35 di 1000 euro.

Sezione racconti inediti ambientati in località lacustri realmente esistenti e identificabili. Al vincitore il Premio di 500 euro. Secondo classificato 250 euro e 150 al terzo. Sempre tra gli inediti, verrà attribuito il premio “Regio Insubrica” di 200 euro al miglior racconto ambientato in una località di lago dell’area insubrica e il Premio Giovani Autori “Claudio De Albertis” per under 35 di 300 euro. Confermata anche quest’anno la collaborazione con F.lli Frilli Editori che pubblicherà i racconti inediti finalisti e i vincitori dei Premi “Giovani Autori” e “Regio Insubrica” nell’antologia Laghi e Delitti 5.

Sezione Gialli nel cassetto per romanzi gialli inediti di indagine e ambientati in località italiane realmente esistenti. Il primo classificato sarà pubblicato nella collana Super Noir Bross di F.ll Frilli Editore.

Sezione Giallo Junior, dedicata a romanzi di genere mistery, giallo e noir per ragazzi di età 9+ pubblicati tra il 1° gennaio 2022 e l’8 ottobre 2024 e provvisti di ISBN. Al primo classificato premio di 1000 euro, 400 al secondo e 200 al terzo. Il premio Giuria dei ragazzi aumenta a 250 euro. Confermata per la sezione junior una Giuria dedicata con psicologi, psicoterapeuti, insegnanti e ragazzi.

“Il Giallo per tutti”. Il primo classificato si aggiudica il premio di 1000 euro.

“Il Giallo in una frase”. Al primo classificato, un premio di 100 euro. Le fotografie finaliste saranno esposte in occasione della premiazione di tutte le categorie del concorso.

«Rinnovo il sostengo della Provincia di Varese a Ceresio in Giallo, sempre più in crescita – ha detto Michele Di Toro -. Un concorso importante non solo per la sua valenza culturale ma anche per quella di promozione turistica – ha aggiunto Ivana Perusin – Grazie a Ceresio in Giallo a Varese sono venute e verranno decine di persone a conoscere il nostro territorio con i suoi laghi, quindi massimo supporto all’iniziativa che accende i riflettori sulle bellezze della nostra città».

Valentina Verga ha sottolineato nel suo saluto ha sottolineato che «Ceresio in giallo è ormai una realtà più che consolidata del panorama culturale italiano che dà lustro alla nostra provincia grazie alla capacità di attrarre scrittori da tutta Italia e non solo, con una grande attenzione ai giovani».

Manuela Lozza nel suo saluto ha espresso «particolare apprezzamento al concorso per la sua grande attenzione ai giovani” ricordando che “dal Novecento in poi quasi nessuno ha saputo raccontare la Provincia come il genere giallo. È per questo che teniamo particolarmente a questo concorso».

Il comitato organizzatore invita i lettori di gialli a candidarsi per entrare nelle giurie scrivendo a ceresioingiallo@gmail.com.

Il regolamento del concorso si troverà sui maggiori siti di concorsi letterari, sulla pagina FB di Ceresio in giallo, sul sito www.ceresioingiallo.it sul sito www.premiodealbertis.it e su quello del Circolo degli artisti di Varese www.circolodegliartistivarese.it