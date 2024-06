Argento in forma a Busto Arsizio. Al Parco Sempione arriva la palestra a cielo aperto

Venerdì 21 giugno alle ore 11 il Parco Sempione di Busto Arsizio ospiterà la presentazione dell’attività “Una palestra a cielo aperto 2024” organizzato da “Stare Bene Insieme Aps” in collaborazione con “La Provvidenza” all’interno del progetto Fili Urbani.

Con le attività di “Una palestra a cielo aperto” si vuole perseguire l’obiettivo di coinvolgere le fasce fragili anziane della cittadinanza nel fare ginnastica all’aperto e creare momenti di socializzazione, svago e coesione sociale soprattutto nel tempo estivo, quando i servizi e i riferimenti vengono meno. L’attività consiste nel fare attività in gruppo ed approcciarsi all’educazione al movimento, creando le condizioni affinché insieme al miglioramento delle condizioni psicofisiche si sviluppino rapporti e relazioni sociali tra le diverse persone, con la facilitazione degli istruttori e l’armonia del contesto nella natura che rende aperti e connessi ai nostri sensi.

Gli incontri di ginnastica dolce inizieranno da martedì 25 giugno alle ore 17.30 e proseguiranno fino al 25 settembre con giorni di attività il martedì pomeriggio ore 17.30 e venerdì mattina ore 9. Le attività sono aperte a tutte e tutti, a persone di qualsiasi età e grado di abilità motoria e sono completamente gratuite, possono iscriversi tutti i cittadini di Busto Arsizio che intendono stare in compagnia e fare attività motoria nella bellezza del verde cittadino.

“Una palestra a cielo aperto” è la conseguenza di una bella intuizione che coniuga nello stesso momento benessere e qualità della vita, ambiente naturale come risorsa aggregativa e culturale e sostegno alle fasce fragili della popolazione.

Per informazioni:

Stare Bene Insieme Aps

apsstarebeneinsieme@gmail.com

Istruttori 3662762701

Organizzazione 3483010271

RIFERIMENTI SPORTELLO ARGENTO IN FORMA – FILI URBANI

Molini Marzoli Massari, via Molino 2, Spazio Fili Urbani (ex Sala LIM). Martedi 9.00 – 12.00; Mercoledi 14.00 – 17.00

Tel: 3316890849

Facebook: Fili Urbani Argento In Forma

e-mail: argentoinforma@filiurbani.it