Argini, briglie e micropali: a Luvinate si lavora per ridurre i rischi dei torrenti

Proseguono i lavori di messa in sicurezza e di mitigazione del rischio sul versante Sud del Campo dei Fiori, nel territorio di Luvinate. L’obiettivo è quello di limitare al massimo i danni apportati da eventi come l’incendio del 2017 e le colate di detriti che in diverse occasioni negli ultimi anni hanno creato gravi problemi.

A Luvinate quindi è stato aperto un nuovo cantiere che interessa i corsi d’acqua del bacino idrografico del torrente Tinella, quelli che dal Poggio e dalla zona Zambella si uniscono sopra la zona di Selvapiana e arrivano in via San Vito. In quest’ultima zona è in costruzione un nuovo ponte.

L’intervento, che è stato finanziato da Regione Lombardia con un contributo straordinario che ammonta a 600mila euro, mira a una serie di miglioramenti. I lavori infatti serviranno a rafforzare gli argini dei torrenti, a presidiare le zone in movimento in caso di piogge abbondanti, a costruire briglie (muri trasversali rispetto al corso d’acqua che evitano l’erosione dell’alveo) e controbriglie per controllare l’acqua e la sua velocità e infine a installare una serie di micropali lungo l’alveo.